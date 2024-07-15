В Пентагоне откровенно признали, что боятся давать Украине разрешение бить вглубь России

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Ткачик Олеся
Соединенные Штаты продолжают бояться распространения войны за пределы Украины, когда речь идет о разрешениях на удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории России. В частности, об этом заявил спикер Пентагона генерал-майор Пэт Райдер в интервью "Голосу Америки".
Патрик Райдер
Так, Райдер напомнил, что недавно США разрешили использование американских боеприпасов для ответного огня и оборонительных ударов через границу. Однако он подчеркнул, что политика Вашингтона по поводу ударов на большие расстояния остается неизменной.
Он отметил необходимость учитывать второстепенные и третичные последствия с точки зрения потенциальной эскалации, если цели внутри России окажутся под ударами, которые не обязательно будут иметь стратегическое влияние.
В то же время Райдер заверил, что США не недооценивают угрозы России для Украины и продолжат сотрудничество с Киевом, обеспечивая украинских военных всем необходимым для защиты своей суверенной территории и народа.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Джо Байден, после предоставления ограниченного разрешения Украине использовать американское оружие для ударов по территории России, высказался против потенциальных ударов оружием США вглубь российской территории.
Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский заявил о положительных сигналах в переговорах с международными партнерами по использованию дальнобойного оружия. По словам президента, этот вопрос Украина должна "дожать".
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