logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В Пентагоне откровенно признали, что боятся давать Украине разрешение бить вглубь России
commentss НОВОСТИ Все новости

В Пентагоне откровенно признали, что боятся давать Украине разрешение бить вглубь России

В Пентагоне боятся, что война выйдет за пределы Украины

сегодня, 17:48
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Соединенные Штаты продолжают бояться распространения войны за пределы Украины, когда речь идет о разрешениях на удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории России. В частности, об этом заявил спикер Пентагона генерал-майор Пэт Райдер в интервью "Голосу Америки".

В Пентагоне откровенно признали, что боятся давать Украине разрешение бить вглубь России

Патрик Райдер

Так, Райдер напомнил, что недавно США разрешили использование американских боеприпасов для ответного огня и оборонительных ударов через границу. Однако он подчеркнул, что политика Вашингтона по поводу ударов на большие расстояния остается неизменной.

"Думаю, здесь важно понимать, что мы не хотим видеть непреднамеренные последствия, эскалации, которая может превратить этот конфликт в более широкий, который выйдет за пределы Украины. Думаю, это то, что нам всем нужно считаться и относиться к этому очень серьезно", – сказал Райдер.

Он отметил необходимость учитывать второстепенные и третичные последствия с точки зрения потенциальной эскалации, если цели внутри России окажутся под ударами, которые не обязательно будут иметь стратегическое влияние.

В то же время Райдер заверил, что США не недооценивают угрозы России для Украины и продолжат сотрудничество с Киевом, обеспечивая украинских военных всем необходимым для защиты своей суверенной территории и народа.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Джо Байден, после предоставления ограниченного разрешения Украине использовать американское оружие для ударов по территории России, высказался против потенциальных ударов оружием США вглубь российской территории.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский заявил о положительных сигналах в переговорах с международными партнерами по использованию дальнобойного оружия. По словам президента, этот вопрос Украина должна "дожать".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.holosameryky.com/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости