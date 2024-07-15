В Пентагоне откровенно признали, что боятся давать Украине разрешение бить вглубь России

Соединенные Штаты продолжают бояться распространения войны за пределы Украины, когда речь идет о разрешениях на удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории России. В частности, об этом заявил спикер Пентагона генерал-майор Пэт Райдер в интервью "Голосу Америки".

Патрик Райдер

Так, Райдер напомнил, что недавно США разрешили использование американских боеприпасов для ответного огня и оборонительных ударов через границу. Однако он подчеркнул, что политика Вашингтона по поводу ударов на большие расстояния остается неизменной.

"Думаю, здесь важно понимать, что мы не хотим видеть непреднамеренные последствия, эскалации, которая может превратить этот конфликт в более широкий, который выйдет за пределы Украины. Думаю, это то, что нам всем нужно считаться и относиться к этому очень серьезно", – сказал Райдер.

Он отметил необходимость учитывать второстепенные и третичные последствия с точки зрения потенциальной эскалации, если цели внутри России окажутся под ударами, которые не обязательно будут иметь стратегическое влияние.

В то же время Райдер заверил, что США не недооценивают угрозы России для Украины и продолжат сотрудничество с Киевом, обеспечивая украинских военных всем необходимым для защиты своей суверенной территории и народа.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Джо Байден, после предоставления ограниченного разрешения Украине использовать американское оружие для ударов по территории России, высказался против потенциальных ударов оружием США вглубь российской территории.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский заявил о положительных сигналах в переговорах с международными партнерами по использованию дальнобойного оружия. По словам президента, этот вопрос Украина должна "дожать".



