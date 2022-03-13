В Пентагоне отреагировали на просьбу Украины закрыть небо после удара РФ по Яворивскому полигону

Закрыть небо над той или иной страной – это означает, что страны НАТО должны быть готовыми к тому, что нужно будет сбивать противника или быть готовыми, что этот противник пойдет в атаку. То есть, это означает непосредственное участие в боевых действиях, а президент США Джо Байден уже не единожды говорил, что НАТО не будет воевать в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, реагируя на удар российской армии по Яворивскому полигону. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на "The Hill".

Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона. Фото: из открытых источников

При этом Джон Кирби высказал мнение, что даже. Если бы над Украиной была введена бесполетная зона, то это бы не гарантировало, что Россияне нанесла удар по Международному центру поддержки мира и безопасности в Яворове.

Представитель американского Минобороны отметил, на словах закрыть небо над Украиной звучит красиво, словно начнет действовать какая-то воздушная полиция. Но на самом деле ничего простого в этом нет. Глава Белого Дома Джо Байден ранее дал понять, что войск НАТО не будет в Украине. От своих слов президент США не отказывается.

Вместе с этим, Кирби заверил, что НАТО очень оперативно отреагирует, если Россия нанесет хотя бы один удар по стране, которая есть полноправным членом Североатлантического Альянса. Джон Кирби подчеркнул, США готовы выполнить обязательства по защите союзников внутри альянса.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны Украины Резников обратился в НАТО после атаки на Яворивский полигон. Министр просит США принять волевое решение и закрыть небо над Украиной, чтобы спасти тысячи жизней украинцев.





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