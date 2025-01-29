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В Пентагоне ответили, действительно ли отправили Украине ракеты к Patriot через Израиль

Украина сильно нуждается в большем количестве ракет Patriot, поскольку Россия регулярно наносит ракетные и дроновые удары

сегодня, 14:05
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Кравцев Сергей

Украина получила около 90 ракет к системам ПВО Patriot, которые хранились в Израиле. Эта поставка состоялась при посредничестве США. Как передает портал "Комментарии", сообщил официальный представитель Пентагона, информирует "CNN".

В Пентагоне ответили, действительно ли отправили Украине ракеты к Patriot через Израиль

Пентагон. Фото: из открытых источников

В материале говорится, Израиль эксплуатировал эти системы противовоздушной обороны более 30 лет, прежде чем в апреле вывести их из эксплуатации. Дискуссии о передаче ракет Украине продолжались с прошлого лета, когда администрация Байдена пыталась обеспечить Киев дополнительными средствами ПВО для борьбы с российскими атаками.

Украина отчаянно нуждается в большем количестве ракет Patriot, поскольку Россия регулярно наносит ракетные и дроновые удары, испытывая на прочность ее систему противовоздушной обороны.

Впрочем, израильская военная помощь Киеву остается ограниченной. Лидеры страны старались избегать резкой критики Кремля, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху балансировал в отношениях с правителем России Владимиром Путиным, что затрудняло окончательное решение о передаче боеприпасов.                                                                                                     

В конце концов, ракеты Patriot США сначала передали Израилю, а уже оттуда они отправились в Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — ранее издание "Axios" писало, что американские военные начали переброску около 90 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot из Израиля. Их должны доставить в Украину.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Трампа поняли, что погорячились: какое решение решили смягчить.




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