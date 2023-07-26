В Пентагоне ответили – хватит ли у США оружия для долгосрочной поддержки Украины

В США хватит вооружения как для обеспечения своей армии, так и для оказания военной помощи Украине, которая борется против российской агрессии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделала замглавы Минобороны США Сабрина Сингх.

Заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх. Фото: flickr.com

Замглавы Минобороны США рассказала, что прежде, чем отправить тот или иной пакет военной помощи Украине этот вопрос проходит коллегиальное обсуждение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Мы проводим встречи, где наши службы могут высказать свое мнение относительно того, что у них есть, а потом, конечно, секретарь и глава ведут разговоры с президентом, с Белым домом о том, что нам нужно предоставить Украине", — отметила Сабрина Сингх.

Она подчеркнула, пусть ни у кого в мире не возникнет сомнение в то, что Вашингтон будет всегда поддерживать уровень обороны американской армии и в то же время будет иметь возможность протянуть руку помощи украинскому народу.

"Знаете, одна из вещей, которую продолжает повторять президент и продолжает повторять госсекретарь – это то, что мы с Украиной на долгосрочную перспективу", – резюмировала Сабрина Сингх.

Отметим, при этом несмотря на заверения США, как одного из ключевых союзников Украины, в том, что Украина получает все необходимое для отражения российской агрессии, ВСУ все еще нуждаются во многих видах вооружения, без которых победа над Россией невозможна. В частности, США никак не решатся ускорить поставку нам истребителей F-16, не дают нам дальнобойных ракет ATACMS. Многие военные аналитики, в том числе западные, указывают, что союзники слабо подготовили ВСУ для наступления, не предоставив многое из запрашиваемого. О чем говорит вся эта ситуация? Какие глобальные выводы должны сделать для себя Украина и страны того же коллективного Запада, а, возможно, не только они? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — что не так с обещанными F-16: союзники никак не могут решить главную проблему.



