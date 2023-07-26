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В Пентагоне ответили – хватит ли у США оружия для долгосрочной поддержки Украины

Замглавы Минобороны США Сабрина Сингх заявила, что США всегда будут иметь достаточно вооружения для своего войска и Украины

сегодня, 14:54
Автор:
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Кравцев Сергей
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В США хватит вооружения как для обеспечения своей армии, так и для оказания военной помощи Украине, которая борется против российской агрессии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделала замглавы Минобороны США Сабрина Сингх.

В Пентагоне ответили – хватит ли у США оружия для долгосрочной поддержки Украины

Заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх. Фото: flickr.com

Замглавы Минобороны США рассказала, что прежде, чем отправить тот или иной пакет военной помощи Украине этот вопрос проходит коллегиальное обсуждение.  


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"Мы проводим встречи, где наши службы могут высказать свое мнение относительно того, что у них есть, а потом, конечно, секретарь и глава ведут разговоры с президентом, с Белым домом о том, что нам нужно предоставить Украине", — отметила Сабрина Сингх.

Она подчеркнула, пусть ни у кого в мире не возникнет сомнение в то, что Вашингтон будет всегда поддерживать уровень обороны американской армии и в то же время будет иметь возможность протянуть руку помощи украинскому народу.

"Знаете, одна из вещей, которую продолжает повторять президент и продолжает повторять госсекретарь – это то, что мы с Украиной на долгосрочную перспективу", – резюмировала Сабрина Сингх.

Отметим, при этом несмотря на заверения США, как одного из ключевых союзников Украины, в том, что Украина получает все необходимое для отражения российской агрессии, ВСУ все еще нуждаются во многих видах вооружения, без которых победа над Россией невозможна. В частности, США никак не решатся ускорить поставку нам истребителей F-16, не дают нам дальнобойных ракет ATACMS. Многие военные аналитики, в том числе западные, указывают, что союзники слабо подготовили ВСУ для наступления, не предоставив многое из запрашиваемого. О чем говорит вся эта ситуация? Какие глобальные выводы должны сделать для себя Украина и страны того же коллективного Запада, а, возможно, не только они? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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Источник: https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3470613/sabrina-singh-deputy-pentagon-press-secretary-holds-a-press-briefing/
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