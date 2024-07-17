В Пентагоне приняли окончательное решение: где Украина может применять F-16

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Кравцев Сергей
Украинские войска смогут эксплуатировать самолеты F-16 в пределах своей суверенной территории, в частности для ударов по объектам оккупантов на временно оккупированных территориях. Ситуация с ударами этими самолетами по России является более сложной. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал представитель Пентагона Патрик Райдер, пишет "Голос Америки".
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Официальный представитель Пентагона отметил, высокотехнологичная система F-16 требует специального обучения не только по управлению, но и по ее обслуживанию и поддержке.
Райдер подчеркнул, что именно Украина будет решать, как использовать эти самолеты на украинской суверенной территории. США будут работать с международным сообществом, чтобы украинцы смогли обслуживать, содержать и эксплуатировать самолеты.
Генерал добавил, что США на очень регулярной основе сотрудничают с украинскими партнерами относительно их потребностей, когда речь идет о защите суверенной территории Украины и возвращении оккупированных территорий.
При этом представитель Пентагона отметил, что политика США относительно ударов по объектам, расположенным на большом расстоянии на территории России, не изменилась. Ведь в Вашингтоне не хотят видеть "непреднамеренных последствий, эскалации, которая может превратить этот конфликт в более широкий, который выйдет за пределы Украины". На уточняющий вопрос, о какой эскалации идет речь, если этого не произошло после разрешения США бить по границе РФ, Райдер ответил, что "в этом случае мы говорим о здравом смысле".
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