В Пентагоне приняли окончательное решение: где Украина может применять F-16

Украинские войска смогут эксплуатировать самолеты F-16 в пределах своей суверенной территории, в частности для ударов по объектам оккупантов на временно оккупированных территориях. Ситуация с ударами этими самолетами по России является более сложной. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал представитель Пентагона Патрик Райдер, пишет "Голос Америки".

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Официальный представитель Пентагона отметил, высокотехнологичная система F-16 требует специального обучения не только по управлению, но и по ее обслуживанию и поддержке.

"Коалиция по усилению воздушных сил Украины в рамках формата "Рамштайн" очень упорно работает вместе с Данией и Нидерландами, а также с США над тем, чтобы не только обеспечить подготовку украинских пилотов, но и украинских техников, а также над вопросами технического обслуживания этих самолетов и над тем, как лучше эксплуатировать их в условиях опасности, с которой будут сталкиваться украинские пилоты", — пояснил генерал.

Райдер подчеркнул, что именно Украина будет решать, как использовать эти самолеты на украинской суверенной территории. США будут работать с международным сообществом, чтобы украинцы смогли обслуживать, содержать и эксплуатировать самолеты.

Генерал добавил, что США на очень регулярной основе сотрудничают с украинскими партнерами относительно их потребностей, когда речь идет о защите суверенной территории Украины и возвращении оккупированных территорий.

"И мы шаг за шагом работали с украинцами, чтобы понять их потребности и попытаться развить поддержку, необходимую для защиты суверенной украинской территории. Недавно мы санкционировали использование боеприпасов США через границу для ответного огня и оборонительных ударов. Если россияне формируют войска или стреляют из артиллерии или самолетов через границу, то мы признали этот факт и дали разрешение украинцам", — отметил он.

При этом представитель Пентагона отметил, что политика США относительно ударов по объектам, расположенным на большом расстоянии на территории России, не изменилась. Ведь в Вашингтоне не хотят видеть "непреднамеренных последствий, эскалации, которая может превратить этот конфликт в более широкий, который выйдет за пределы Украины". На уточняющий вопрос, о какой эскалации идет речь, если этого не произошло после разрешения США бить по границе РФ, Райдер ответил, что "в этом случае мы говорим о здравом смысле".

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