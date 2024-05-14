В Пентагоне признали ошибку, приведшую к потерям на войне в Украине

В Пентагоне заявили, что из-за задержки с принятием нового пакета помощи Украина "страдала" и потеряла части территорий, оказавшихся сегодня под контролем российских войск. Тем не менее, в оборонном ведомстве США отметили, что верят в успех Украины в войне против России.



Спикер Пентагона Сабрина Сингх. Фото из открытых источников

Во время брифинга в Пентагоне спикер оборонного ведомства Сабрина Сингх ответила на вопрос о войне в Украине, в том числе и об активном наступлении российских сил на Харьков. По словам Сингх, такая ситуация не удивила Пентагон и украинцев, которые ожидали подобных действий со стороны российской армии.

"Я имею в виду, что россияне начали очень агрессивное наступление. Но мы верим, что украинцы продолжат контролировать ситуацию на поле боя, что они не только могут отражать российские атаки, но и могут делать это успешно", — сказала Сингх, добавив, что США делает "все возможное", чтобы Украина получила помощь, принятую в Конгрессе после нескольких месяцев перерыва в поставках оружия.

Также представитель Пентагона признала, что из-за длительных дискуссий в Конгрессе США вокруг пакета помощи, Украина понесла потери.

"Я думаю, вы видели, что было досадно, потому что мы не могли оказать Украине военную помощь в течение нескольких месяцев из-за задержки с принятием дополнительной помощи. Они страдали от этого. И мы видели, как они потеряли часть территории в пользу россиян", — сказала Сингх.

Вместе с тем, по ее словам, в Пентагоне "есть доверие к украинцам", и в то, что они "достигнут успеха" в войне против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Белом доме также указали на ошибку с перерывом в поставках оружия, которая привела к потерям в войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что в США назвали новую страну, которую Россия хочет втянуть в войну в Украине.