В Пентагоне признали ошибку, приведшую к потерям на войне в Украине

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Slava Kot
В Пентагоне заявили, что из-за задержки с принятием нового пакета помощи Украина "страдала" и потеряла части территорий, оказавшихся сегодня под контролем российских войск. Тем не менее, в оборонном ведомстве США отметили, что верят в успех Украины в войне против России.
Спикер Пентагона Сабрина Сингх. Фото из открытых источников
Во время брифинга в Пентагоне спикер оборонного ведомства Сабрина Сингх ответила на вопрос о войне в Украине, в том числе и об активном наступлении российских сил на Харьков. По словам Сингх, такая ситуация не удивила Пентагон и украинцев, которые ожидали подобных действий со стороны российской армии.
Также представитель Пентагона признала, что из-за длительных дискуссий в Конгрессе США вокруг пакета помощи, Украина понесла потери.
Вместе с тем, по ее словам, в Пентагоне "есть доверие к украинцам", и в то, что они "достигнут успеха" в войне против России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Белом доме также указали на ошибку с перерывом в поставках оружия, которая привела к потерям в войне в Украине.
Также "Комментарии" писали о том, что в США назвали новую страну, которую Россия хочет втянуть в войну в Украине.
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