В Пентагоне рассказали о перехвате Россией американских самолетов: что известно

По информации Пентагона, на днях самолеты России три раза перехватывали американские самолеты патрулирования, двигавшиеся над Средиземным морем. Сообщается, что самолеты США находились в международном воздушном пространстве, когда к ним приближались воздушные суда РФ. Об этом пишет Голос Америки.



Военный самолет Боинг P-8 «Посейдон»/ фото Википедия

По словам спикера Министерства обороны США Майка Кафки, информация о непрофессиональном перехвате трех самолетов ВМС США P-8A воздушными силами России в международном воздушном пространстве над Средиземным морем подтверждена. Инцидент произошел в течение прошлых выходных.

Дипломаты Вашингтона направили обращение в Кремль в связи с этими действиями российских воздушных сил и заявили об озабоченности. Пострадавших в результате инцидентов нет. Спикер Пентагона выразил надежду, что Россия больше не будет производить перехват самолетов других государств в международном воздушном пространстве и будет соблюдать нормы международного права.



Как сообщал портал "Комментарии", берега Финляндии и Эстонии в Балтийском море патрулируют два минных тральщика НАТО, они расположены у полуострова Порккала, в 30 км от Хельсинки. Сообщается, что эти суда должны предотвратить военные операции России в Финском заливе по атаке Аландских островов, Ханконием или эстонского побережья.

Также мы писали, что полномочный посол Украины в Японии рассказал, что общего между соседями России — Украиной и Японией. По словам посла, общим между двумя странами есть и то, что "часть территорий Японии и часть территории Украины оккупированы Россией", оба государства не имеют ядерного оружия, хотя Японию должно защищать ядерным оружием и ракетами США, согласно соглашениям.



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