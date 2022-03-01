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В Пентагоне рассказали, удалось ли Украине своим сопротивлением отменить план Путина

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил в понедельник, что Россия не ожидала такого "жесткого и решительного сопротивления" со стороны Украины

сегодня, 11:35 comments1667
Автор:

Кравцев Сергей
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Спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что РФ не ожидала такого "жесткого и решительного сопротивления" со стороны украинского народа. Но при этом Джон Кирби подчеркнул, что это не значит, что планы Путина были сорваны и он отказался от дальнейшего вторжения в Украину. Отвода российских войск не произойдет. Как передает портал "Комментарии", об этом Джон Кирби заявил во время общения с журналистами, пишет "Голос Америки".

В Пентагоне рассказали, удалось ли Украине своим сопротивлением отменить план Путина

Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона. Фото: из открытых источников

Кирби отметил, что украинцы отважно дают отпор российскому агрессору, не позволяя взять Киев, как главную цель Путина. Кроме того, сопротивление украинцев стало проблематичным продвижение российских войск на юг.

Спикер Пентагона отметил, что помимо того, что ВСУ и общество дало отпор российским военным у российской армии есть проблемы с логистикой, а также свои внутренние проблемы, которые замедляют продвижение в глубь Украины.

Джон Кирби отметил, тем не менее, несмотря на спектр проблем, которые возникли у российской армии, Владимир Путин не собирается корректировать свои планы по вторжению в Украину. 

В США считают, что русские будут делать выводы со своих ошибок и вновь атаковать Украину. Уходить из этой войны неудачниками русские не собираются, они продолжат свою войну против суверенного государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — нардеп Алексей Гончаренко рассказал, что главный союзник Путина в войне против Украины Лукашенко может отказаться от идеи помогать с вторжением и согласиться на условия Запада о солидном вознаграждении и гарантиях безопасности.



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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/pentagon-pro-plany-rosiyan/6464177.html
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