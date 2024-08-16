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Ткачик Олеся
Соединенные Штаты Америки остаются непоколебимыми в своем решении не разрешать использование западного оружия для дальнобойных ударов по России. Об этом сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга, информирует "Голос Америки".
Сабрина Сингх
Сингх подчеркнула, что США предоставили Украине необходимые ресурсы и работали над определением параметров их использования, которые остаются неизменными. Она также отметила, что эффективность украинских военных на поле боя зависит от объединения возможностей, предоставленных разными партнерами.
Представительница Пентагона также обратила внимание на возможность эскалации со стороны России даже несмотря на отсутствие серьезного ответа Кремля на предыдущие украинские операции на российской территории.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США не разрешают Украине использовать свое оружие для нанесения ударов вглубь РФ. При этом мнение, что в Штатах хотели бы ускорить проведение мирных переговоров между Украиной и РФ, чтобы кандидат от Демократической партии на выборах получил бонусы.
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