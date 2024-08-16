В Пентагоне снова заговорили об эскалации со стороны РФ: какого ответа ждут

Соединенные Штаты Америки остаются непоколебимыми в своем решении не разрешать использование западного оружия для дальнобойных ударов по России. Об этом сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга, информирует "Голос Америки".

Сабрина Сингх

Сингх подчеркнула, что США предоставили Украине необходимые ресурсы и работали над определением параметров их использования, которые остаются неизменными. Она также отметила, что эффективность украинских военных на поле боя зависит от объединения возможностей, предоставленных разными партнерами.

"Вы должны помнить, это не только Соединенные Штаты, это коалиция объединяемых стран, предоставляя оружие, средства и поддержку Украине. Мы считаем, что лучший способ, с помощью которого они могут быть эффективными на поле боя, — это объединить эти возможности вместе и продолжать отвергать российские силы, чтобы вернуть свою суверенную территорию.

Представительница Пентагона также обратила внимание на возможность эскалации со стороны России даже несмотря на отсутствие серьезного ответа Кремля на предыдущие украинские операции на российской территории.

"Конечно, мы обеспокоены эскалацией. То, что Россия не ответила на что-либо, не означает, что она не сможет или не ответит в будущем. И это то, на что администрация всегда взвешивает", — добавила Сингх.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США не разрешают Украине использовать свое оружие для нанесения ударов вглубь РФ. При этом мнение, что в Штатах хотели бы ускорить проведение мирных переговоров между Украиной и РФ, чтобы кандидат от Демократической партии на выборах получил бонусы.



