logo

BTC/USD

70851

ETH/USD

2195.53

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В Пентагоне вдруг заговорили о надежных гарантиях безопасности для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В Пентагоне вдруг заговорили о надежных гарантиях безопасности для Украины

Спикер Палаты представителей США вновь акцентировал, что Штаты хотят мира в Украине и РФ

19 марта 2026, 07:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Администрация президента США Дональда Трампа все еще находится в диалоге с Москвой и Киевом, чтобы обеспечить прочный мир, основанный на надежных гарантиях безопасности, начиная с сильной Украины и Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится на сайте Пентагона.

Пентагон. Фото: из открытых источников

Помощник министра войны США Даниэль Циммерман озвучил информацию о разговорах с обеими сторонами и сказал о надежных гарантиях безопасности для Киева.

По его словам, Москва все еще имеет большой и разнообразный ядерный арсенал, а также боеспособные сухопутные, воздушные и морские силы. Это позволяет России сохранять потенциал для угроз американским интересам.

В то же время генерал акцентировал, что глобальная ситуация с безопасностью становится все более сложной. В частности, растет сотрудничество России с Северной Кореей, Ираном и Китаем, что повышает риски сразу в нескольких регионах мира.

По его данным, поддержка со стороны этих стран помогает России продолжать войну против Украины. Речь идет, в частности, о поставках вооружения, технологий и экономической помощи.

В США подчеркивают, что такое взаимодействие создает новые вызовы для НАТО и требует усиленного внимания со стороны союзников.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский заявил об "очень плохом предчувствии" из-за влияния войны в Иране на переговорные процессы по миру в Украине. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Зеленский сделал в интервью BBC.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Кремле заявили о паузе в переговорах с Украиной: что произошло.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости