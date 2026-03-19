В Пентагоне вдруг заговорили о надежных гарантиях безопасности для Украины

Администрация президента США Дональда Трампа все еще находится в диалоге с Москвой и Киевом, чтобы обеспечить прочный мир, основанный на надежных гарантиях безопасности, начиная с сильной Украины и Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится на сайте Пентагона.

Пентагон. Фото: из открытых источников

Помощник министра войны США Даниэль Циммерман озвучил информацию о разговорах с обеими сторонами и сказал о надежных гарантиях безопасности для Киева.

По его словам, Москва все еще имеет большой и разнообразный ядерный арсенал, а также боеспособные сухопутные, воздушные и морские силы. Это позволяет России сохранять потенциал для угроз американским интересам.

В то же время генерал акцентировал, что глобальная ситуация с безопасностью становится все более сложной. В частности, растет сотрудничество России с Северной Кореей, Ираном и Китаем, что повышает риски сразу в нескольких регионах мира.

По его данным, поддержка со стороны этих стран помогает России продолжать войну против Украины. Речь идет, в частности, о поставках вооружения, технологий и экономической помощи.

В США подчеркивают, что такое взаимодействие создает новые вызовы для НАТО и требует усиленного внимания со стороны союзников.

