У Пентагоні раптом заговорили про надійні гарантії безпеки для України

Адміністрація президента США Дональда Трампа все ще перебуває в діалозі з Москвою та Києвом, щоб забезпечити міцний світ, що ґрунтується на надійних гарантіях безпеки, починаючи з сильної України та Європи. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться на сайті Пентагону.

Помічник міністра війни США Даніель Ціммерман озвучив інформацію про розмови з обома сторонами та сказав про надійні гарантії безпеки для Києва.

За його словами, Москва все ще має великий та різноманітний ядерний арсенал, а також боєздатні сухопутні, повітряні та морські сили. Це дозволяє Росії зберігати потенціал для загроз американським інтересам.

Водночас генерал наголосив, що глобальна ситуація з безпекою стає дедалі складнішою. Зокрема, зростає співпраця Росії з Північною Кореєю, Іраном та Китаєм, що підвищує ризики одразу у кількох регіонах світу.

За його даними, підтримка цих країн допомагає Росії продовжувати війну проти України. Йдеться, зокрема, про постачання озброєння, технологій та економічної допомоги.

У США наголошують на тому, що така взаємодія створює нові виклики для НАТО і вимагає посиленої уваги з боку союзників.

