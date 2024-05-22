В Пентагоне высказались на потребность Украины бить по России оружием США

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Соединенные Штаты не давали добро украинской армии наносить удары по территории России американским оружием. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал представитель Министерства обороны США Патрик Райдер.
Патрик Райдер. Фото: из открытых источников
Представитель Пентагона добавил, что США сосредоточены на обеспечении Украины для освобождения ее суверенной территории.
Читайте также на портале "Комментарии" — Украина всё громче и чаще просит Запад снять запрет на удары его оружием по российской территории. На днях об этом заявила посол нашей страны в США Оксана Маркарова. А член французского парламента Жан-Луи Бурланж призвал руководство своей страны разрешить Украине наносить удары оружием Франции по РФ, приведя в пример Великобританию, которая позволила это делать. Продолжает муссироваться и тема отправки в Украину войск НАТО. Премьер-министр Эстонии Кая Калласс сообщила, что некоторые страны Альянса уже это сделали – их военные работают инструкторами на украинской территории. Может ли ужесточающая риторика наших партнеров привести и к более жестким их действиям в отношении России? Каковы ожидания на этот счет? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – о чем пытается договориться Украина с партнерами: как это может повлиять на ход войны.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!