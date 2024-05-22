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В Пентагоне высказались на потребность Украины бить по России оружием США

Пентагон все еще против того, чтобы Киев наносил удары по военным обьектам на территории РФ

сегодня, 07:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Соединенные Штаты не давали добро украинской армии наносить удары по территории России американским оружием. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал представитель Министерства обороны США Патрик Райдер.

В Пентагоне высказались на потребность Украины бить по России оружием США

Патрик Райдер. Фото: из открытых источников

"Министр обороны (Ллойд Остин. — ред.) подчеркнул, что наша позиция по этому вопросу не изменилась", — сказал чиновник.

Представитель Пентагона добавил, что США сосредоточены на обеспечении Украины для освобождения ее суверенной территории.

"Мы собираемся продолжить эти разговоры с нашими украинскими партнерами, а также с нашими международными союзниками. Ведутся дискуссии о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны", — добавил Патрик Райдер.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина всё громче и чаще просит Запад снять запрет на удары его оружием по российской территории. На днях об этом заявила посол нашей страны в США Оксана Маркарова. А член французского парламента Жан-Луи Бурланж призвал руководство своей страны разрешить Украине наносить удары оружием Франции по РФ, приведя в пример Великобританию, которая позволила это делать. Продолжает муссироваться и тема отправки в Украину войск НАТО. Премьер-министр Эстонии Кая Калласс сообщила, что некоторые страны Альянса уже это сделали – их военные работают инструкторами на украинской территории. Может ли ужесточающая риторика наших партнеров привести и к более жестким их действиям в отношении России? Каковы ожидания на этот счет? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – о чем пытается договориться Украина с партнерами: как это может повлиять на ход войны.




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