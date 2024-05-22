В Пентагоне высказались на потребность Украины бить по России оружием США

Соединенные Штаты не давали добро украинской армии наносить удары по территории России американским оружием. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал представитель Министерства обороны США Патрик Райдер.

Патрик Райдер. Фото: из открытых источников

"Министр обороны (Ллойд Остин. — ред.) подчеркнул, что наша позиция по этому вопросу не изменилась", — сказал чиновник.

Представитель Пентагона добавил, что США сосредоточены на обеспечении Украины для освобождения ее суверенной территории.

"Мы собираемся продолжить эти разговоры с нашими украинскими партнерами, а также с нашими международными союзниками. Ведутся дискуссии о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны", — добавил Патрик Райдер.

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