В Пентагоне заговорили о ядерной войне с Россией

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Кириєнко Анна
Американцы оценили возможность начала ядерной войны с Россией. Глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард написал об этом в статье для официального издания Военно-морского института США. Об этом сообщает издание lenta.ru.
Россия может начать ядерную войну с Америкой - Пентагон. Фото: eg.ru
По словам адмирала, со времен распада Советского Союза Пентагону не приходилось думать о возможном ядерном столкновении с любым государством. Однако последние события это изменили.
Чарльз Ричард сообщает, что любой региональный кризис с Россией или Китаем может перерасти в серьезный вооруженный конфликт. Тогда власть противников может без раздумий запустить ядерное оружие.
Поэтому адмирал призывает Вашингтон относиться к этому вопросу серьезно и быть начеку.
Согласно словам американского военного, Россия и Китай постепенно вводят агрессивную политику, пока Минобороны Америки занимается борьбой с терроризмом и другими неотложными делами.
Глава рекомендует властям и основным структурам США "активно конкурировать" и не оставлять агрессию без ответа.
Напомним, что недавно на рассмотрение Сената США в ближайшее время будет вынесен перечень санкционных ограничений по РФ. Таким образом Соединенные Штаты ответят на вынесение приговора российскому оппозиционеру и общественному деятелю Алексею Навальному.
Также сайт "Комментарии" сообщает, что вице-президента США раскритиковали за ее одежду от Dolce & Gabbana. Детали читайте в нашем материале.
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