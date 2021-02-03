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В Пентагоне заговорили о ядерной войне с Россией

По словам главы Стратегического командования Вооруженных сил США адмирала Чарльза Ричарда, Россия и Китай постепенно вводят агрессивную политику в отношении Америки

сегодня, 09:40
Автор:

Кириєнко Анна

Американцы оценили возможность начала ядерной войны с Россией. Глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард написал об этом в статье для официального издания Военно-морского института США. Об этом сообщает издание lenta.ru.

В Пентагоне заговорили о ядерной войне с Россией

Россия может начать ядерную войну с Америкой - Пентагон. Фото: eg.ru

По словам адмирала, со времен распада Советского Союза Пентагону не приходилось думать о возможном ядерном столкновении с любым государством. Однако последние события это изменили.

Чарльз Ричард сообщает, что любой региональный кризис с Россией или Китаем может перерасти в серьезный вооруженный конфликт. Тогда власть противников может без раздумий запустить ядерное оружие.

Поэтому адмирал призывает Вашингтон относиться к этому вопросу серьезно и быть начеку.

Согласно словам американского военного, Россия и Китай постепенно вводят агрессивную политику, пока Минобороны Америки занимается борьбой с терроризмом и другими неотложными делами.

Глава рекомендует властям и основным структурам США "активно конкурировать" и не оставлять агрессию без ответа.

"Уступая их инициативам, мы рискуем укрепить их представление о том, что Соединенные Штаты не хотят или не могут ответить, что может еще больше их подстрекнуть к конфликту", — подытожил Чарльз Ричард.

Напомним, что недавно на рассмотрение Сената США в ближайшее время будет вынесен перечень санкционных ограничений по РФ. Таким образом Соединенные Штаты ответят на вынесение приговора российскому оппозиционеру и общественному деятелю Алексею Навальному.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что вице-президента США раскритиковали за ее одежду от Dolce & Gabbana. Детали читайте в нашем материале.


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Источник: https://lenta.ru/news/2021/02/03/wwiii/
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