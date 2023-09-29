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В Пентагоне заинтриговали: сколько танков Abrams получит Украина

В Пентагоне отказались прямо говорить, сколько танков Abrams получит Украина

сегодня, 07:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Ранее публично сообщалось о том, что Украина получит от США 31 танк Abrams. Теперь же в Министерстве обороны США воздержались от того, чтобы назвать точное количество танков Abrams, которые поступят в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Укринформ".

В Пентагоне заинтриговали: сколько танков Abrams получит Украина

Танки Abrams. Фото: из открытых источников

Отмечается, что зампредставителя оборонного ведомства США Сабрина Сингх отметила, что Украина, если потребуется, сама объявит о количестве предоставленных танков.


"Я не буду вдаваться в конкретные цифры или какие-либо дополнительные подробности о том, сколько танков и когда прибудут", — отметила представительница Пентагона.

Сингх также отметила, что первая партия танков уже действительно в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — танки Abrams, которые украинский народ получил от американских партнеров, уже совсем скоро усилят приоритетные для Украины направления на фронте. Их главная задача усилить наступательную мощь украинской армии и создать дополнительные проблемы для российских захватчиков. Цель Украины деоккупирвоать как можно больше своей территории и нанести как можно больше потерь россиянам. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения к украинцам.

Также издание "Комментарии" сообщало – новость о том, что первые танки Abrams уже прибыли в Украину из США и вскоре усилят важные для нас направления вызвала много эмоций в Москве, которые уже традиционно во время общения с журналистами озвучил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Главный рупор Кремля поспешил заверить, что эта и другие поставки оружия Киеву "никоим образом не могут повлиять на суть спецоперации, на ее исход".




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3767497-u-pentagoni-ne-stali-utocnuvati-kilkist-tankiv-abrams-aki-otrimae-ukraina.html
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