В работе Facebook и Instagram произошел массовый сбой

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Ольга Чародий
В
ночь на 9 апреля в работе социальной сети Facebook произошел массовый сбой.
Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к аккаунтам и сайту через
браузер.
Facebook - фото из открытых источников
При
попытке открыть Facebook появляется сообщение: "Извините, что-то пошло не
так. Мы работаем над тем, чтобы все починить как можно быстрее".
Также
некоторые пользователи пожаловались на проблемы с доступом в Instagram. О
проблемах с доступом к сайту сообщили пользователи Киева, Днепра, Харькова и
других городов. Также о проблемах с доступом к социальной сети сообщили в США,
Канаде, Чехии, Греции и странах Европы.
В
то же время трудностей с доступом к социальной сети через мобильное приложение
не было.
Что
именно стало причиной сбоя – пока неизвестно. Однако некоторое время спустя
Facebook и Instagram восстановили работу.
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