В работе Facebook и Instagram произошел массовый сбой

В ночь на 9 апреля в работе социальной сети Facebook произошел массовый сбой. Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к аккаунтам и сайту через браузер.

При попытке открыть Facebook появляется сообщение: "Извините, что-то пошло не так. Мы работаем над тем, чтобы все починить как можно быстрее".

Также некоторые пользователи пожаловались на проблемы с доступом в Instagram. О проблемах с доступом к сайту сообщили пользователи Киева, Днепра, Харькова и других городов. Также о проблемах с доступом к социальной сети сообщили в США, Канаде, Чехии, Греции и странах Европы.

В то же время трудностей с доступом к социальной сети через мобильное приложение не было.

Что именно стало причиной сбоя – пока неизвестно. Однако некоторое время спустя Facebook и Instagram восстановили работу.

Напомним, а мериканская компания Facebook Inc. планирует создать отдельный сервис для заключенных The Re-Entry. Сообщается, что новое приложение должно будет помочь людям адаптироваться после возвращения из тюрьмы в общество. Реклама приложения The Re-Entry уже появилась в ленте некоторых пользователей Instagram. Пользователей просят протестировать приложение, позиционирующееся как такое, которое может помочь в "подготовке к жизни после тюрьмы при поддержке сообщества". "Мы изучаем различные способы помочь закрыть пробелы, с которыми сталкиваются представители маргинализированных сообществ в наших приложениях", — заявили в компании и призвали оставить отзыв о приложении. В то же время, сейчас рекламу приложения убрали, так как она предназначалась "для внутреннего тестирования". Обычные пользователи не должны были увидеть данное объявление.

