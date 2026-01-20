В Раде объяснили, почему Трамп очень похож на Зеленского: что он пообещал американцам

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Неверно считать президента Дональда Трампа какой-то ошибкой системы, потому что это осознанный выбор американцев. Он обещал бороться со старыми политиками (Deep State), осушить вашингтонское болото и сделать Америку снова большой. И именно это помогло ему одержать победу на выборах. Об этом рассказал политический аналитик, нардеп Николай Княжицкий.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Нардеп отмечает, что в этом американский народ очень похож на украинцев. Нам тоже обещали "сделать их всех вместе", приблизить "конец эпохи лжи" и построить "Украину моей мечты". Тем, кому интересно, как извне выглядели новости из Украины в первый год после прошлых выборов, достаточно просто почитать нынешние новости из США. Конечно, следует делать поправку на масштабы страны, но по принципам все очень близко. Можно даже совмещать заявления, и тогда для завершения войны "в течение 24 часов" достаточно просто перестать стрелять.
Политик прогнозирует, что эта неделя будет богата итогами первого года деятельности президента США. Учитывая критическую роль, которую Соединенные Штаты играют в поддержке Украины, для нас крайне важно, чтобы США и дальше оставались нашим союзником и помогали в завершении войны на приемлемых для нас условиях, но то, что для американской системы сегодня является стресс-тестом, для нас уже давно стало пройденным этапом.
Читайте на портале "Комментарии" — Трамп готов повышать ставки в вопросе Гренландии: каковы последствия для Европы и Украины.