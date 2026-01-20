В Раде объяснили, почему Трамп очень похож на Зеленского: что он пообещал американцам

Неверно считать президента Дональда Трампа какой-то ошибкой системы, потому что это осознанный выбор американцев. Он обещал бороться со старыми политиками (Deep State), осушить вашингтонское болото и сделать Америку снова большой. И именно это помогло ему одержать победу на выборах. Об этом рассказал политический аналитик, нардеп Николай Княжицкий.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Нардеп отмечает, что в этом американский народ очень похож на украинцев. Нам тоже обещали "сделать их всех вместе", приблизить "конец эпохи лжи" и построить "Украину моей мечты". Тем, кому интересно, как извне выглядели новости из Украины в первый год после прошлых выборов, достаточно просто почитать нынешние новости из США. Конечно, следует делать поправку на масштабы страны, но по принципам все очень близко. Можно даже совмещать заявления, и тогда для завершения войны "в течение 24 часов" достаточно просто перестать стрелять.

"Но в отличие от того, что мы видели и видим в украинской политике, в шагах США почти всегда можно найти логику. Она может быть неприятной, неприемлемой или ошибочной, но наличие в США сильных институтов и свободных медиа позволяет понять цели тех или иных действий. Более того, президент США лично ежедневно общается с журналистами и отвечает на вопросы, которые беспокоят американцев. Эти ответы могут не нравиться, но, по крайней мере, есть общение. Достаточно вспомнить, когда в последний раз мы видели свободное общение с прессой в исполнении украинского президента, и все становится очевидным", – отметил Княжицкий.

Политик прогнозирует, что эта неделя будет богата итогами первого года деятельности президента США. Учитывая критическую роль, которую Соединенные Штаты играют в поддержке Украины, для нас крайне важно, чтобы США и дальше оставались нашим союзником и помогали в завершении войны на приемлемых для нас условиях, но то, что для американской системы сегодня является стресс-тестом, для нас уже давно стало пройденным этапом.

