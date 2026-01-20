У Раді пояснили, чому Трамп дуже схожий на Зеленського: що він пообіцяв американцям

Невірно вважати президента Дональда Трампа якоюсь помилкою системи, бо це свідомий вибір американців. Він обіцяв боротися зі старими політиками (Deep State), осушити вашингтонське болото й зробити Америку знову великою. І саме це допомогло йому перемогти на виборах. Про це розповів політичний аналітик, нардеп Микола Княжицький.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Нардеп зауважує, що у цьому американський народ дуже схожий на українців. Нам теж обіцяли "зробити їх усіх разом", наблизити "кінець епохи брехні" та побудувати "Україну моєї мрії". Тим, кому цікаво, як ззовні виглядали новини з України в перший рік після минулих виборів, достатньо просто почитати нинішні новини зі США. Звісно, варто робити поправку на масштаби країни, але за принципами все дуже близько. Можна навіть поєднувати заяви, і тоді для завершення війни "впродовж 24 годин" достатньо "просто перестати стріляти".

"Але, на відміну від того, що ми бачили й бачимо в українській політиці, у кроках США майже завжди можна знайти логіку. Вона може бути неприємною, неприйнятною або помилковою, але наявність у США сильних інституцій і вільних медіа дозволяє зрозуміти цілі тих чи інших дій. Ба більше, президент США особисто ледь не щодня спілкується з журналістами й відповідає на запитання, які турбують американців. Ці відповіді можуть не подобатися, але принаймні є спілкування. Достатньо згадати, коли востаннє ми бачили вільне спілкування з пресою у виконанні українського президента, і все стає очевидним", – зазначив Княжицький.

Політик прогнозує, що цей тиждень буде багатим на підсумки першого року діяльності президента США. З огляду на критичну роль, яку Сполучені Штати відіграють у підтримці України, для нас вкрай важливо, щоб США й надалі залишалися нашим союзником і допомагали у завершенні війни на прийнятних для нас умовах, але те, що для американської системи сьогодні є стрес-тестом, для нас уже давно стало пройденим етапом.

