В Республиканской партии намекнули на "плане Б" насчет помощи Украине

Сенатор от Республиканской партии Джон Тьюн заявил о "критическом моменте" в вопросе возможного соглашения Сената относительно безопасности границы с Мексикой. Как передает портал "Комментарии", об этом он заявил во время общения с представителями масс-медиа, пишет "Reuters".

Сенатор Джон Тьюн. Фото: из открытых источников

Сенатор заявил, что необходимо приложить все усилия, чтобы заключить соглашение с демократами и Белым домом.

"А если мы не сможем этого добиться, тогда перейдем к плану Б", — сказал Тьюн.

В чем состоит "план Б" и как его можно реализовать сенатор не сказал. Он лишь отметил, что на данный момент все еще предпринимаются попытки прийти к выводу, который "удовлетворил бы многих республиканцев" и важный вопрос по помощи для Украины был разблокирован.

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