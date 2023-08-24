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В Республиканской партии обратились с просьбой к Зеленскому: что ждут от Украины в 2024-м году

Сенатор США Линдси Грэм считает, что в Украине в 2024 году должны состояться выборы

сегодня, 07:17 comments1145
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Кравцев Сергей
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Независимо от того, будет продолжаться полномасштабная война в Украине или не будет, США рассчитывают на то, что в Украине состоятся выборы. Как предает портал "Комментарии", такое заявление сделал Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм, сообщает "Радио Свобода".

В Республиканской партии обратились с просьбой к Зеленскому: что ждут от Украины в 2024-м году

Линдси Грэм. Фото из открытых источников

Участвуя в пресс-конференции в Киеве, сенатор обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом провести в 2024-м году честные и демократические выборы. Республиканец согласился с тем, что первый вызов, который приходится преодолевать Украине – это полномасштабное вторжение, но даже несмотря на то, что в стране действует военное положение, нельзя давать повод сомневаться, что в Украине уважают демократические ценности. К тому же, американскому народу, который поддерживает украинцев в борьбе за независимость, очень важно знать, что Украина изменилась.


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Грэм отметил, Украина в прошлом заработала себе негативный имидж "очень коррумпированной" страны. Теперь, когда Вашингтон передает Украине финансовой помощи и военного оружия на миллиарды долларов, финансисты внимательно следят за использованием этих средств и пока что не видят, чтобы были какие-то проявления коррумпированности.  

"Мы следим за каждым долларом, за каждой единицей оружия. Мы продолжаем вносить свой вклад. И я доволен тем, что украинцы не наживаются на американском народе", – заявил Линдси Грэм.

Он подчеркнул, теперь наступает тот период, когда Украине стоит сделать важный шаг в сторону становления прочной демократии, что без проведения демократически и прозрачных выборов просто невозможно.

Также Грэм признался, что американский народ очень ценит то, что сделали украинцы. Ими гордится весь цивилизованный мир.

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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-vybory-ukrayina-usa/32561994.html
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