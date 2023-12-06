В Сенат США внесли новый бюджетный запрос: есть ли в нем помощь для Украины

Демократическое большинство в Сенате Соединенных Штатов представило пакет мер по национальной безопасности на сумму около 111 млрд долларов. Документ предусматривает предоставление финансовой помощи Украине и Израилю, а также комплекс мер по защите южной границы с Мексикой. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".

Сенат США. Фото: из открытых источников

Законопроект объемом 167 страниц предусматривает предоставление более 15 млрд долларов на поддержку Украины, в частности на нужды в сферах "военная подготовка, обмен разведданными" и "усиление присутствия в зоне ответственности Европейского командования".

Кроме того, документ также предусматривает выделение 10,6 млрд долларов на помощь Израилю, из которых 4 млрд долларов планируется направить на противоракетную оборону, а 1,2 млрд — на ускорение разработки системы противоракетной обороны "Железный луч".

В резюме пакета также упоминается о 43,6 млрд долларов на увеличение производственных мощностей Израиля в сфере вооружений и боеприпасов, а также на инвестиции в американскую промышленную базу подводных лодок и увеличение их запасов.

В заявлении, которое сопровождало обнародование законопроекта в Сенате, председатель Комитета Сената по вопросам ассигнований, республиканка Пэтти Мюррей назвала "крайне важным продолжить нашу поддержку Украины в этот решающий момент и дать понять Путину и другим диктаторам, что они не могут просто переждать, пока переждут Соединенные Штаты ".

"Сенаторам давно следует прекратить привязывать партийные и экстремистские иммиграционные предложения к широко двухпартийному дополнению. Этот пакет также стимулирует усилия всего правительства, направленные на прекращение потока фентанила и борьбу с транснациональными преступными организациями, которые занимаются его незаконным оборотом", — сказала Мюррей.

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