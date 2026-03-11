В Сенате бьют тревогу из-за планов Трампа по Ирану: детали

США могут оказаться на пороге масштабной наземной операции в Иране. Такое предупреждение сделал сенатор-демократ Ричард Блюменталь после закрытого брифинга по ситуации вокруг Ирана в комитете Сената по вооруженным силам. Об этом сообщает издание The Hill.

Сенат США.

По словам политика, действия администрации президента Дональд Трамп создают впечатление подготовки к развертыванию американских войск непосредственно на территории Ирана.

"Похоже, что мы движемся к сценарию, при котором американские силы могут быть развернуты “на земле” в Иране для достижения определенных целей", — заявил Блюменталь.

Сенатор подчеркнул, что подобное развитие событий вызывает серьезные опасения из-за возможных потерь среди американских военных.

По его словам, после брифинга у него осталось больше вопросов, чем ответов, особенно относительно реальной цены потенциальной войны.

Отдельное беспокойство у Блюменталя вызывает возможная поддержка Ирана со стороны России. По его мнению, Москва может помогать Тегерану разведывательной информацией и другими средствами.

"Похоже, что Россия активно помогает нашему врагу. Это может быть разведка и другие формы поддержки. Кроме того, существует вероятность, что Китай также может поддержать Иран", — отметил сенатор.

Политик подчеркнул, что американское общество должно получить более четкое объяснение от Белого дома относительно целей и возможных последствий конфликта.

"Американский народ заслуживает знать гораздо больше о цене этой войны, о рисках для наших сыновей и дочерей в форме и о потенциале дальнейшей эскалации", — заявил Блюменталь.

По его словам, речь идет о возможной "войне по выбору", решение о которой принимает нынешняя администрация. На фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке такие заявления усиливают дискуссию в Вашингтоне о том, готова ли страна к новому крупному военному конфликту.

