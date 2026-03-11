У Сенаті б'ють на сполох через плани Трампа щодо Ірану: деталі

Рубрики
США можуть опинитись на порозі масштабної наземної операції в Ірані. Таке попередження зробив сенатор-демократ Річард Блюменталь після закритого брифінгу щодо ситуації навколо Ірану в комітеті Сенату збройних сил. Про це повідомляє видання The Hill.
Сенат США Фото: з відкритих джерел
За словами політика, дії адміністрації президента Дональд Трамп створюють враження підготовки до розгортання американських військ безпосередньо на території Ірану.
Сенатор підкреслив, що такий розвиток подій викликає серйозні побоювання через можливі втрати серед американських військових.
За його словами, після брифінгу у нього залишилося більше питань, ніж відповідей, особливо щодо реальної ціни потенційної війни.
Окреме занепокоєння Блюменталь викликає можливу підтримку Ірану з боку Росії. На його думку, Москва може допомагати Тегерану розвідувальною інформацією та іншими засобами.
Політик наголосив, що американське суспільство має отримати більш чітке пояснення від Білого дому щодо цілей та можливих наслідків конфлікту.
За його словами, йдеться про можливу "війну на вибір", рішення про яку приймає нинішня адміністрація. На тлі напруженої ситуації на Близькому Сході такі заяви посилюють дискусію у Вашингтоні про те, чи країна готова до нового великого військового конфлікту.
