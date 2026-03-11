У Сенаті б'ють на сполох через плани Трампа щодо Ірану: деталі

США можуть опинитись на порозі масштабної наземної операції в Ірані. Таке попередження зробив сенатор-демократ Річард Блюменталь після закритого брифінгу щодо ситуації навколо Ірану в комітеті Сенату збройних сил. Про це повідомляє видання The Hill.

За словами політика, дії адміністрації президента Дональд Трамп створюють враження підготовки до розгортання американських військ безпосередньо на території Ірану.

"Схоже, що ми рухаємося до сценарію, за якого американські сили можуть бути розгорнуті "на землі" в Ірані для досягнення певних цілей", — заявив Блюменталь.

Сенатор підкреслив, що такий розвиток подій викликає серйозні побоювання через можливі втрати серед американських військових.

За його словами, після брифінгу у нього залишилося більше питань, ніж відповідей, особливо щодо реальної ціни потенційної війни.

Окреме занепокоєння Блюменталь викликає можливу підтримку Ірану з боку Росії. На його думку, Москва може допомагати Тегерану розвідувальною інформацією та іншими засобами.

"Схоже, що Росія активно допомагає нашому ворогові. Це може бути розвідка та інші форми підтримки. Крім того, є ймовірність, що Китай також може підтримати Іран", — зазначив сенатор.

Політик наголосив, що американське суспільство має отримати більш чітке пояснення від Білого дому щодо цілей та можливих наслідків конфлікту.

"Американський народ заслуговує на знання набагато більше про ціну цієї війни, про ризики для наших синів і дочок у формі та про потенціал подальшої ескалації", — заявив Блюменталь.

За його словами, йдеться про можливу "війну на вибір", рішення про яку приймає нинішня адміністрація. На тлі напруженої ситуації на Близькому Сході такі заяви посилюють дискусію у Вашингтоні про те, чи країна готова до нового великого військового конфлікту.

