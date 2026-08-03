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В Сенате назревает страшный бунт в отношении Трампа: игнорирование этого требования в отношении Украины приведет к самому худшему

Отсутствие даже частичного прогресса на украинском и иранском направлениях может существенно усилить давление на Белый дом с призывами пересмотреть состав переговорщиков

3 августа 2026, 17:25
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Клименко Елена

В Вашингтоне все чаще раздаются призывы пересмотреть состав американской переговорной группы, занимающейся вопросами войны в Украине и урегулирования конфликта вокруг Ирана. Политолог Игорь Рейтерович считает, что причиной подобных дискуссий стало отсутствие ощутимых результатов нынешней дипломатической стратегии.

В Сенате назревает страшный бунт в отношении Трампа: игнорирование этого требования в отношении Украины приведет к самому худшему

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

По словам эксперта, все больше американских политиков выражают недовольство работой команды, представляющей США на международных переговорах. Прежде критика касается специального представителя Стива Виткоффа и других участников переговорного процесса.

"В США начинают все громче говорить о том, что Трампу следует изменить состав переговорной группы. Некоторые сенаторы считают, что переговоры нужно поручить более опытным дипломатам", – отметил Рейтерович.

Политолог подчеркнул, что претензии касаются не только украинского направления. По мнению части американского истеблишмента, нынешняя команда также не смогла добиться прогресса в переговорах с Тегераном.

"Раздают обвинения в том, что администрация США фактически зашла в тупик. Считается, что переговорщикам не удалось обеспечить тот результат, на который рассчитывал президент", — пояснил эксперт.

В то же время Рейтерович не ожидает скорых кадровых решений. Он отметил, что Дональд Трамп традиционно высоко ценит личную преданность своим соратникам.

"Трамп – человек достаточно прямолинейный. Если на него будут оказывать чрезмерное политическое давление, оно вполне может оказать наоборот. Для него личная преданность часто имеет не меньшее значение, чем профессионализм", – сказал политолог.

Эксперт также обратил внимание, что многочисленные контакты американских представителей с Москвой не принесли желаемого результата.

"Мы уже видели неоднократные контакты с Россией, но Путин так и не приблизился к завершению войны. Именно поэтому возникают вопросы эффективности нынешней переговорной стратегии", — подчеркнул Рейтерович.

По его мнению, если в ближайшее время США не достигнут хотя бы частичного прогресса в переговорах по Украине и Ирану, давление на Белый дом с требованием обновить переговорную команду будет только усиливаться.

Портал "Комментарии" уже писал , что, несмотря на растущее давление на российскую экономику, Кремль не откажется от финансирования войны, ведь для Владимира Путина она стала вопросом политического выживания. Такое мнение высказал экономист и политолог Олег Пендзин, комментируя экономическую ситуацию в России и перспективы продолжения боевых действий.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oM_as9O8uOA&t=563s
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