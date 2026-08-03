У Сенаті назріває страшний бунт щодо Трампа: ігнорування цієї вимоги щодо України призведе до найгіршого

У Вашингтоні дедалі частіше лунають заклики переглянути склад американської переговорної групи, яка займається питаннями війни в Україні та врегулювання конфлікту навколо Ірану. Політолог Ігор Рейтерович вважає, що причиною таких дискусій стала відсутність відчутних результатів нинішньої дипломатичної стратегії.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

За словами експерта, все більше американських політиків висловлюють невдоволення роботою команди, яка представляє США на міжнародних переговорах. Насамперед критика стосується спеціального представника Стіва Віткоффа та інших учасників переговорного процесу.

"У США починають дедалі голосніше говорити про те, що Трампу варто змінити склад переговорної групи. Деякі сенатори вважають, що переговори потрібно доручити більш досвідченим дипломатам", – зазначив Рейтерович.

Політолог наголосив, що претензії стосуються не лише українського напрямку. На думку частини американського істеблішменту, нинішня команда також не змогла досягти прогресу в переговорах із Тегераном.

"Лунають звинувачення в тому, що адміністрація США фактично зайшла в глухий кут. Вважається, що переговорникам не вдалося забезпечити той результат, на який розраховував президент", – пояснив експерт.

Водночас Рейтерович не очікує швидких кадрових рішень. Він зауважив, що Дональд Трамп традиційно високо цінує особисту відданість своїх соратників.

"Трамп – людина достатньо прямолінійна. Якщо на нього чинитимуть надмірний політичний тиск, він цілком може зробити навпаки. Для нього особиста відданість часто має не менше значення, ніж професіоналізм", – сказав політолог.

Експерт також звернув увагу, що численні контакти американських представників із Москвою не дали бажаного результату.

"Ми вже бачили неодноразові контакти з Росією, але Путін так і не наблизився до завершення війни. Саме тому виникають питання щодо ефективності нинішньої переговорної стратегії", – наголосив Рейтерович.

На його думку, якщо найближчим часом США не досягнуть хоча б часткового прогресу в переговорах щодо України та Ірану, тиск на Білий дім із вимогою оновити переговорну команду лише посилюватиметься.

Портал "Коментарі" вже писав, що попри дедалі більший тиск на російську економіку, Кремль не відмовиться від фінансування війни, адже для Володимира Путіна вона стала питанням політичного виживання. Таку думку висловив економіст і політолог Олег Пендзин, коментуючи економічну ситуацію в Росії та перспективи продовження бойових дій.