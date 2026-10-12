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В Сенате пошли против Трампа: «Деньги США не должны финансировать войну Путина»

Скандальное решение Трампа в обход Конгресса: сенаторы заявили о нарушении закона из-за российских энергоресурсов

12 октября 2026, 08:54
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Недилько Ксения

В Соединенных Штатах Америки разразился серьезный политический конфликт вокруг решения новой президентской администрации вернуть на американский рынок нефтепродукты из страны-агрессорки. Группа из семи влиятельных сенаторов, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии, выступила с резким общим протестом против шага Дональда Трампа, позволяющего возобновить импорт дизельного горючего из Российской Федерации.

В Сенате пошли против Трампа: «Деньги США не должны финансировать войну Путина»

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Парламентарии подчеркнули, что такие действия исполнительной власти прямо противоречат действующей законодательной базе государства. Они напомнили, что еще в 2022 году Конгресс принял императивный запрет на ввоз любых российских энергоносителей. Главной целью этого шага было перекрытие финансовых потоков для военной машины Кремля. Согласно закону, это ограничение должно оставаться в силе вплоть до полной остановки российской агрессии против Украины и устранения любых угроз безопасности для государств-членов НАТО.

Кроме нарушения сути санкционного режима, законодатели выразили возмущение игнорированием процедур взаимодействия между ветвями власти. По их словам, Белый дом принял это решение кулуарно, полностью проигнорировав необходимость коммуникации с Капитолием. Они акцентировали, что администрация Трампа не провела никаких предварительных консультаций с Конгрессом и не предоставила четкого, предусмотренного нормами законодательства, обоснования для подобного исключения.

Позиция сенаторов остается непоколебимой: Вашингтон должен демонстрировать солидарность с Киевом не только на словах, но и из-за жестких экономических ограничений против агрессора.

"США не должны оказывать Путину финансовую поддержку, пока Россия продолжает убивать украинских мирных жителей, — говорится в совместном заявлении американских политиков, требующих безотлагательного исправления ситуации. — Администрация должна немедленно пересмотреть свое решение".

Официальный документ, демонстрирующий редкое для американского истеблишмента двухпартийное единство в вопросах внешней политики, скрепили своими подписями известные представители обоих лагерей. Со стороны Демократической партии свой протест выразили Джин Шахин, Ричард Блюменталь и Рон Вайден, а от республиканцев к ним присоединились Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Том Тиллис и Джон Кертис. Пока официальной реакции Белого дома на этот демарш законодателей не поступало.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что у Путина отреагировали на предложение смены власти в Украине.



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