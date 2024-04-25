В Сенате раскритиковали Байдена: какое решение президента США подтолкнуло Путина к агрессии

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Кравцев Сергей
Лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, представляющий Республиканскую партию, раскритиковал президента США Джо Байдена за то, что он "дал зеленый свет" российскому диктатору Владимиру Путину, когда США вывели свои войска из Афганистана. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Hill.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Представитель Республиканской партии отметил, одной из самых больших ошибок Джо Байдена был отзыв войск ввиду того, что это "показало на международном игровом поле".
При этом политик раскритиковал Белый дом и сказал, что они не предоставили Украине "достаточное количество оружия достаточно быстро".
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден подписал долгожданный закон о выделении Украине помощи в размере 61 млрд долларов. Более того, стало известно, что Украина еще раньше получила дальнобойные американские ракеты ATACMS. Правда бить ими разрешили лишь по суверенной украинской территории в международно признанных границах. При этом канцлер Германии Олаф Шольц так и не решается передать Украине ракеты Taurus. О чем говорят подвижки и не подвижки касательно помощи Украине со стороны Запада? Чего ожидать далее? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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