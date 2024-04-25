В Сенате раскритиковали Байдена: какое решение президента США подтолкнуло Путина к агрессии

Лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, представляющий Республиканскую партию, раскритиковал президента США Джо Байдена за то, что он "дал зеленый свет" российскому диктатору Владимиру Путину, когда США вывели свои войска из Афганистана. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Hill.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Представитель Республиканской партии отметил, одной из самых больших ошибок Джо Байдена был отзыв войск ввиду того, что это "показало на международном игровом поле".

"Мы прикрыли там терроризм. Мы не должны были отводить войска. Когда мы это сделали, это было как зеленый свет Путину, который уже серьезно думал о перемещении своих войск к границе", — считает республиканец.

При этом политик раскритиковал Белый дом и сказал, что они не предоставили Украине "достаточное количество оружия достаточно быстро".

"Мы были склонны реагировать слишком медленно. Следовательно, администрация допустила ряд ошибок. Но по крайней мере на данный момент, после долгой задержки, мы все собрались вместе и сделали то, что нужно сделать, чтобы помочь украинцам. Вы знаете, что это огромная проблема для всего мира", — высказался Макконнелл.

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