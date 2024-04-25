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В Сенате раскритиковали Байдена: какое решение президента США подтолкнуло Путина к агрессии

По мнению лидера меньшинства в Сенате Митча Макконнелла, решение о выводе войск США из Афганистана было ошибочным

сегодня, 16:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, представляющий Республиканскую партию, раскритиковал президента США Джо Байдена за то, что он "дал зеленый свет" российскому диктатору Владимиру Путину, когда США вывели свои войска из Афганистана. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Hill.

В Сенате раскритиковали Байдена: какое решение президента США подтолкнуло Путина к агрессии

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Представитель Республиканской партии отметил, одной из самых больших ошибок Джо Байдена был отзыв войск ввиду того, что это "показало на международном игровом поле".

"Мы прикрыли там терроризм. Мы не должны были отводить войска. Когда мы это сделали, это было как зеленый свет Путину, который уже серьезно думал о перемещении своих войск к границе", — считает республиканец.

При этом политик раскритиковал Белый дом и сказал, что они не предоставили Украине "достаточное количество оружия достаточно быстро".

"Мы были склонны реагировать слишком медленно. Следовательно, администрация допустила ряд ошибок. Но по крайней мере на данный момент, после долгой задержки, мы все собрались вместе и сделали то, что нужно сделать, чтобы помочь украинцам. Вы знаете, что это огромная проблема для всего мира", — высказался Макконнелл.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден подписал долгожданный закон о выделении Украине помощи в размере 61 млрд долларов. Более того, стало известно, что Украина еще раньше получила дальнобойные американские ракеты ATACMS. Правда бить ими разрешили лишь по суверенной украинской территории в международно признанных границах. При этом канцлер Германии Олаф Шольц так и не решается передать Украине ракеты Taurus. О чем говорят подвижки и не подвижки касательно помощи Украине со стороны Запада? Чего ожидать далее? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://thehill.com/policy/international/4619508-mcconnell-hits-biden-for-sending-a-green-light-to-putin-with-afghanistan-withdrawal/
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