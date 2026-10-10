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В Сенате резко отреагировали на дизельное соглашение Трампа и Путина

Демократы раскритиковали решение разрешить мировые закупки российского дизеля на шесть месяцев

10 октября 2026, 08:44
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Кравцев Сергей

Решение администрации Дональда Трампа разрешить покупку российского дизельного топлива по всему миру на протяжении шести месяцев вызвало резкую реакцию ведущих демократов в Сенате США. Три сенатора назвали этот шаг предательством Украины, европейских союзников и американской национальной безопасности.

В Сенате резко отреагировали на дизельное соглашение Трампа и Путина

Сенат США. Фото: из открытых источников

Совместное заявление опубликовал сенатский комитет по иностранным делам. Его подписали ведущая представительница демократов в комитете Джин Шейхин, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и сенатор Элизабет Уоррен, представляющая демократов в банковском комитете.

Речь идёт о Генеральной лицензии 135, выданной Министерством финансов США после договорённости Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

Авторы заявления считают, что смягчение ограничений позволит России продолжать получать доходы от энергетического экспорта в период войны против Украины. Они также связали решение с ростом цен на топливо в США и Европе на фоне войны с Ираном.

По мнению сенаторов, вместо пересмотра собственной политики Белый дом пытается исправить энергетическую ситуацию за счёт соглашений с Москвой, одновременно рискуя интересами Украины и союзников.

Отдельные претензии демократов касаются соблюдения законодательства. Они утверждают, что действия президента противоречат курсу на ограничение доходов российской военной машины, закреплённому в недавно принятом Конгрессом законе.

"Довольно. Президент должен завершить свою войну с Ираном, а не финансировать военную машину России", — заявили сенаторы, призвав усилить давление на Москву и тех, кто помогает ей вести войну.

Пока критика демократов остаётся политической реакцией на решение администрации. Насколько существенно новая лицензия повлияет на российские доходы и приведёт ли она к изменениям в санкционной политике США, предстоит оценить отдельно.

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Источник: https://www.foreign.senate.gov/press/dem/release/shaheen-schumer-warren-slam-president-trumps-disastrous-diesel-deal-with-putin
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