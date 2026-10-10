У Сенаті різко відреагували на дизельну угоду Трампа та Путіна

Рішення адміністрації Дональда Трампа дозволити купівлю російського дизельного палива у всьому світі протягом шести місяців викликало різку реакцію провідних демократів у Сенаті США. Три сенатори назвали цей крок зрадою України, європейських союзників та американської національної безпеки.

Сенат США Фото: з відкритих джерел

Спільну заяву опублікував сенатський комітет із закордонних справ. Його підписали провідна представниця демократів у комітеті Джин Шейхін, лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер та сенатор Елізабет Уоррен, яка представляє демократів у банківському комітеті.

Йдеться про Генеральну ліцензію 135, видану Міністерством фінансів США після домовленості Трампа з російським президентом Володимиром Путіним.

Автори заяви вважають, що пом'якшення обмежень дозволить Росії продовжувати отримувати прибутки від енергетичного експорту в період війни проти України. Вони також пов'язали рішення зі зростанням цін на пальне у США та Європі на тлі війни з Іраном.

На думку сенаторів, замість перегляду власної політики Білий дім намагається виправити енергетичну ситуацію за рахунок угод із Москвою, водночас ризикуючи інтересами України та союзників.

Окремі претензії демократів стосуються дотримання законодавства. Вони стверджують, що дії президента суперечать курсу на обмеження доходів російської військової машини, закріпленому в нещодавно ухваленому Конгресом законі.

"Досить. Президент має завершити свою війну з Іраном, а не фінансувати військову машину Росії", — заявили сенатори, закликавши посилити тиск на Москву та тих, хто допомагає їй вести війну.

Поки що критика демократів залишається політичною реакцією на рішення адміністрації. Наскільки суттєво нова ліцензія вплине на російські доходи і чи призведе вона до змін у санкційній політиці США, належить оцінити окремо.

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