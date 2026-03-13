В Сенате срочно блокируют планы Трампа: с какой страной США собрались вступить в войну

Сенаторы-демократы в США инициировали резолюцию, которая должна запретить президенту Дональду Трампу применять военную силу против Кубы без предварительного согласия Конгресса США. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации АР.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналисты установили, что группа влиятельных сенаторов, среди которых Тим Кейн, Рубен Гальего и Адам Шифф, выступила с инициативой ограничить военные полномочия президента Дональда Трампа. Их документ требует скорейшего вывода американских войск из любых боевых действий против Кубы, если они будут начаты без одобрения законодателей.

Сенаторы считают, если не связать руки администрации Дональда Трампа, то в мир может охватить еще один мировой конфликт.

Так, сенатор Тим Кейн отметил, что Конституция США четко закрепляет право объявлять войну за Конгрессом. По его словам, администрация Трампа идет на такие шаги, которые противоречат законодательству, считая. что может единолично начинать операции не только против Кубы, но и в Венесуэле и Иране, не отчитываясь перед обществом.

В материале говорится, что напряженность вокруг Кубы усилилась после заявлений Трампа на этой неделе. Так, во время пресс-конференции во Флорида он допустил возможность так называемого "дружественного захвата" острова.

Президент отметил, что переговоры с руководством Кубы ведет государственный секретарь Марко Рубио, а более активные действия могут рассматриваться после завершения конфликта с Ираном.

Рубио ранее заявлял сенаторам, что администрация США хотела бы видеть смену власти на Кубе, хотя и отрицал намерения прямой провокации.

