У Сенаті терміново блокують плани Трампа: із якою країною США зібралися вступити у війну

Сенатори-демократи у США ініціювали резолюцію, яка має заборонити президенту Дональду Трампу застосовувати військову силу проти Куби без попередньої згоди Конгресу США. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації АР.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Журналісти встановили, що група впливових сенаторів, серед яких Тім Кейн, Рубен Гальєго та Адам Шифф виступила з ініціативою обмежити військові повноваження президента Дональда Трампа. Їхній документ вимагає якнайшвидшого виведення американських військ з будь-яких бойових дій проти Куби, якщо їх розпочнуть без схвалення законодавців.

Сенатори вважають, якщо не пов'язати руки адміністрації Дональда Трампа, то світ може охопити ще один світовий конфлікт.

Так, сенатор Тім Кейн зазначив, що Конституція США чітко закріплює право оголошувати війну за Конгресом. За його словами, адміністрація Трампа йде на такі кроки, які суперечать законодавству, вважаючи. що може одноосібно розпочинати операції не лише проти Куби, а й у Венесуелі та Ірані, не звітуючи перед суспільством.

У матеріалі йдеться про те, що напруженість навколо Куби посилилася після заяв Трампа цього тижня. Так, під час прес-конференції у Флориді він припустився можливості так званого "дружнього захоплення" острова.

Президент зазначив, що переговори з керівництвом Куби веде державний секретар Марко Рубіо, а активніші дії можуть розглядатися після завершення конфлікту з Іраном.

Рубіо раніше заявляв сенаторам, що адміністрація США хотіла б бачити зміну влади на Кубі, хоч і заперечував наміри прямої провокації.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Адміністрація президента США Дональда Трампа почала частково пом'якшувати обмеження на експорт російської нафти. Рішення пояснюють необхідністю стабілізувати світовий енергетичний ринок після американсько-ізраїльських ударів по Ірану, які спровокували різке зростання нафтових цін. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.