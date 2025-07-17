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В Сенате США готовятся к отчаянному шагу для наказания Путина: что известно

Решение о дате голосования в Сенате могут быть приняты уже в ближайшее время

17 июля 2025, 07:30
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Клименко Елена

Ультимативное заявление Дональда Трампа в адрес Кремля может повлиять на дальнейшую судьбу двухпартийного санкционного законопроекта, предложенного сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блументалем. Речь идет о документе, предусматривающем жесткие экономические ограничения в отношении России и ее союзников.

В Сенате США готовятся к отчаянному шагу для наказания Путина: что известно

Фото: скриншот

В комментарии для Semafor сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что намерен лично обсудить законодательную инициативу с президентом Трампом. По словам Грэма, окончательное решение о дате голосования в Сенате ожидается уже в ближайшие дни — вероятно, еще до августа.

"Документ имеет серьезную политическую поддержку из обеих партий и способен пройти с большим преимуществом голосов. К тому же он юридически более крепкий и политически более гибкий", — подчеркнул сенатор.

Его коллега, сенатор Кевин Крамер, являющийся соавтором законопроекта, также выразил надежду на скорейшее принятие решения. Между тем, сенатор-демократ Ричард Блументаль заявил, что президент Трамп демонстрирует "мощный сигнал единства" с Конгрессом в противостоянии России.

Предлагаемые мероприятия включают:

·          Введение 500% пошлины на импорт из стран, продолжающих покупать российские энергоносители (газ, нефть, уран и т.п.);

·          Жесткие первичные и вторичные санкции против российских банков, энергетических компаний и олигархов.

Несмотря на это, Дональд Трамп подчеркнул, что его стратегия пошлин в размере 100% будет не менее эффективна. По его словам, в определенный момент "цифры теряют значение — главное давление".

Как уже писал портал "Комментарии", специальный представитель США Кит Келлог во время визита в Украину посетил ряд оборонных предприятий, где создают современные украинские беспилотники. После увиденного, он высоко оценил технический уровень и инновационный подход украинских разработчиков.



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Источник: https://www.semafor.com/article/07/16/2025/will-the-senate-finally-move-against-russia
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