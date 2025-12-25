В Сенате США назвали Путина безжалостным убийцей: что известно

В Сенате США сделали острое заявление в адрес российского диктатора Владимира Путина.

Сенат США. Фото: из открытых источников

Его приказ атаковать мирные города Украины на Рождество свидетельствуют о том, что главарь Кремля – безжалостный убийца, не заинтересованный в мире. Об этом говорится в совместном заявлении сенаторов, опубликованном Комитетом Сената по вопросам международных отношений.

Сенаторы в своем заявлении решительно осудили удары РФ по Херсону, Чернигову, Харькову, Одессе, Сумам и другим регионам против украинцев, собравшихся чтобы отпраздновать Рождество со своими близкими и в молитве.

При этом сенаторы напомнили, что Украина согласилась на предложения по рождественскому перемирию. Но российский диктатор Владимир Путин приказал своим солдатам продолжать жестокие преступления агрессии в один из самых святых дней христианства.

"Даже для стран, находящихся в состоянии войны, существует давняя традиция рождественского перемирия, в том числе, в частности, во время Первой мировой войны. Сегодняшнее решение Путина начать атаки, а не прекратить огонь, является трезвым напоминанием для всех нас: Путин — безжалостный убийца, который не заинтересован в мире и которому нельзя доверять", – говорится в заявлении сенаторов.

В Сенате США подчеркнули, что солидарны с украинцами, празднующими Рождество в самых сложных условиях.

"Вера украинцев — сила, сильнее, чем зло, разрешенное сегодня Кремлем", — подчеркнули сенаторы.

Как сообщал портал "Комментарии", в российском МИД заявили о якобы "медленном, но правильном продвижении вперед" в переговорах с Соединенными Штатами о войне в Украине. В то же время спикер МИД РФ Мария Захарова в очередной раз набросилась с обвинениями в страны Европы, якобы мешающие мирным инициативам.