У Сенаті США назвали Путіна безжалісним убивцею: що відомо

У Сенаті США зробили гостру заяву на адресу російського диктатора Володимира Путіна.

Сенат США. Фото: з відкритих джерел

Його наказ атакувати мирні міста України на Різдво свідчать про те, що ватажок Кремля — безжалісний вбивця, який не зацікавлений у мирі. Про це йдеться у спільній заяві сенаторів, яку опублікував Комітет Сенату з питань міжнародних відносин.

Сенатори у своїй заяві рішуче засудили удари РФ по Херсону, Чернігові, Харкові, Одесі, Сумах та інших регіонах проти українців, які зібралися, щоб відсвяткувати Різдво зі своїми близькими та в молитві.

При цьому сенатори нагадали, що Україна погодилася на пропозиції щодо різдвяного перемир'я. Натомість російський диктатор Володимир Путін наказав своїм солдатам продовжувати жорстокі злочини агресії в один із найсвятіших днів християнства.

"Навіть для країн, які перебувають у стані війни, існує давня традиція різдвяного перемир'я, в тому числі, зокрема, під час Першої світової війни. Сьогоднішнє рішення Путіна почати атаки, а не припинити вогонь, є тверезим нагадуванням для всіх нас: Путін — безжалісний убивця, який не зацікавлений у мирі і якому не можна довіряти", — йдеться у заяві сенаторів.

У Сенаті США підкреслили, що солідарні з українцями, які святкують Різдво в найскладніших умовах.

"Віра українців — сила, сильніша, ніж зло, розв'язане сьогодні Кремлем", — наголосили сенатори.

Як повідомляв портал "Коментарі", у російському МЗС заявили про нібито "повільне, але правильне просування вперед" у переговорах зі Сполученими Штатами щодо війни в Україні. Водночас речниця МЗС РФ Марія Захарова вкотре накинулась зі звинуваченнями на країни Європи, які нібито заважають мирним ініціативам.