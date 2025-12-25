logo_ukra

BTC/USD

87802

ETH/USD

2947.3

USD/UAH

41.93

EUR/UAH

49.43

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США У Сенаті США назвали Путіна безжалісним убивцею: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

У Сенаті США назвали Путіна безжалісним убивцею: що відомо

У Сенаті нагадали, що Україна погодилася на пропозиції щодо різдвяного перемир'я, натомість російський диктатор Володимир Путін наказав своїм солдатам продовжувати жорстокі злочини агресії

25 грудня 2025, 21:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

У Сенаті США зробили гостру заяву на адресу російського диктатора Володимира Путіна. 

У Сенаті США назвали Путіна безжалісним убивцею: що відомо

Сенат США. Фото: з відкритих джерел

Його наказ атакувати мирні міста України на Різдво свідчать про те, що ватажок Кремля — безжалісний вбивця, який не зацікавлений у мирі. Про це йдеться у спільній заяві сенаторів, яку опублікував Комітет Сенату з питань міжнародних відносин.

Сенатори у своїй заяві рішуче засудили удари РФ по Херсону, Чернігові, Харкові, Одесі, Сумах та інших регіонах проти українців, які зібралися, щоб відсвяткувати Різдво зі своїми близькими та в молитві. 

При цьому сенатори нагадали, що Україна погодилася на пропозиції щодо різдвяного перемир'я. Натомість російський диктатор Володимир Путін наказав своїм солдатам продовжувати жорстокі злочини агресії в один із найсвятіших днів християнства.

"Навіть для країн, які перебувають у стані війни, існує давня традиція різдвяного перемир'я, в тому числі, зокрема, під час Першої світової війни. Сьогоднішнє рішення Путіна почати атаки, а не припинити вогонь, є тверезим нагадуванням для всіх нас: Путін — безжалісний убивця, який не зацікавлений у мирі і якому не можна довіряти", — йдеться у заяві сенаторів. 

У Сенаті США підкреслили, що солідарні з українцями, які святкують Різдво в найскладніших умовах.

"Віра українців — сила, сильніша, ніж зло, розв'язане сьогодні Кремлем", — наголосили сенатори.

Як повідомляв портал "Коментарі", у російському МЗС заявили про нібито "повільне, але правильне просування вперед" у переговорах зі Сполученими Штатами щодо війни в Україні. Водночас речниця МЗС РФ Марія Захарова вкотре накинулась зі звинуваченнями на країни Європи, які нібито заважають мирним ініціативам. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.foreign.senate.gov/press/dem/release/ranking-member-shaheen-senators-tillis-rosen-barrasso-coons-king-moran-merkley-van-hollen-statement-on-russias-christmas-bombing-of-ukraine
Теги:

Новини

Всі новини