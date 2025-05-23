В Сенате США подтвердили готовность заставить Путина начать переговоры

Представители Республиканской партии в Сенате США предупредили Россию о готовности ввести жесткие санкции, если российский диктатор Путин и дальше будет игнорировать требования о прекращении огня в Украине или нарушит возможное соглашение. Об этом пишет Bloomberg.

Сенат США. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что Закон имеет поддержку более 80 сенаторов, и принять его могут довольно быстро. В то же время Белый дом, напротив, не готов действовать радикально и сопротивляется новым санкциям, утверждая, что ограничения могут оттолкнуть Россию от переговоров.

"Если Россия не желает заниматься серьезной дипломатией, Сенат будет работать с администрацией Трампа над рассмотрением дополнительных санкций, чтобы заставить Путина начать переговоры", – подчеркнул лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн.

В то же время один из авторов законопроекта о будущих санкциях, республиканец Линдси Грэм заявил, что не хотел бы откладывать решение о вводе новых санкций против России. И теперь только Москва может показать, насколько серьезно она относится к своим обязательства.

Предложенный законопроект предусматривает введение 500% пошлин на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Кроме того, гражданам США могут запретить покупать российский суверенный долг.

Вот только уже сейчас просматривается одна проблема. Документ также должен быть принят Палатой представителей, где республиканское руководство действует в полном согласии с Белым домом. Если Белый дом откажется поддержать законопроект о санкциях, его сторонникам в Палате, вероятно, придется обойти руководство и принудить к голосованию – сложная и изнурительная процедура.

В то же время посол США в НАТО Мэтью Уитакер верит, что законодатели и Белый дом будут работать над этим вопросом вместе.

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