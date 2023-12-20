В Сенате США сделали заявление насчет помощи Украине

Лидеры демократического большинства и республиканского меньшинства в Сенате США Чак Шумер и Митч Макконнелл заявили, что новый пакет военной и финансовой помощи Украине не будет принят до конца 2023 года. Как передает портал "Комментарии", об этом они сообщили в совместном заявлении.

Сенат США. Фото: из открытых источников

Законодатели отметили, двухпартийные переговоры по безопасности южной границы США приносят "обнадеживающие успехи".

Они отметили, что несмотря на "сложные проблемы", в Сенате будут искать способ решить вопрос границы, а также помощи Украине, Израилю и Тайваню.

"Сенат не оставит эти вызовы национальной безопасности без ответа. Пока переговорщики решают оставшиеся вопросы, мы надеемся, что их усилия позволят Сенату принять быстрые меры по дополнительному документу по национальной безопасности в начале нового года", — заявили сенаторы.

Шумер и Макконнелл подчеркнули, что оставшееся время 2023 года переговорщики и Белый дом будут продолжать работать над соглашением.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина подходит к концу 2023 года с кардинальным снижением поддержки со стороны зарубежных партнеров. В США который месяц не могут принять многомиллиардную поддержку, а оставшихся средств хватит, по данным Белого дома, лишь на еще один военный пакет военной помощи. В ЕС, где из-за действий Венгрии заблокировано 50 млрд евро для нашей страны, вернуться к вопросу о выделении этих средств смогут не раньше февраля. Ну, а в МВФ прогнозируют, что Украина без помощи Запада сможет продержаться лишь несколько месяцев. Почему мы оказались в подобной ситуации? Какие есть варианты развития событий? Не выглядит ли так, что Запад, обещавший чуть ли не бесконечную поддержку Украине – "сливает" нас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



