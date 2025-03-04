В Сенате заговорили о стратегической ошибке администрации Трампа

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер раскритиковал администрацию президента США Дональда Трампа после того, как стало известно, что она отступает от борьбы с российскими киберугрозами. Этот шаг он назвал "критической стратегической ошибкой".

Сенат США. Фото: из открытых источников

Чак Шумер отметил, Трамп "так отчаянно пытается завоевать расположение такого бандита, как Владимир Путин, что, похоже, дает ему свободу действий, в то время как Россия продолжает проводить кибероперации и атаки с требованием выкупа на критически важную американскую инфраструктуру, угрожая нашей экономической и национальной безопасности".

"Одностороннее разоружение Дональда Трампа против Путина является критической стратегической ошибкой. Лучшая защита – это всегда сильное нападение, и это справедливо и для кибербезопасности", – акцентировал Чак Шумер.

Политик добавил, что демократы будут продолжать бороться за привлечение Дональда Трампа к ответственности за "вред, который он наносит нашей безопасности".

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Также издание "Комментарии" сообщало – США приостановили операции и планирование кибероперации против России. Этот шаг является "серьезным ударом", особенно с учетом того, что планирование таких операций требует времени и исследований. Об этом сообщает "CNN".

Ссылаясь на чиновников администрации США СМИ отмечает, беспокойство вызывает то, что приостановка наступательных киберопераций против России сделает США более уязвимыми для потенциальных кибератак из Москвы. Один из чиновников отметил, что РФ имеет грозный штат хакеров, способных нарушить критическую инфраструктуру Соединенных Штатов и собирать конфиденциальную разведывательную информацию.



