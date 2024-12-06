Юг: новый фронт

Повстанцы захватили ключевую дорогу вблизи границы с Иорданией к югу от города Дараа. В городе Даэль к северу от Дараа повстанцы подняли флаг "Свободной Сирии".

Неофициальный представитель повстанцев – Южный оперативный центр – призвал военных режима Асада перейти на их сторону. В своем заявлении они объявили, что "цель — Дамаск, а место встречи — площадь Омейядов". Они также сообщили о захвате нескольких пограничных постов, отметив, что теперь контролируют пограничную полосу после капитуляции правительственных сил.

Север: борьба за стратегические города

Основное наступление повстанцев продолжается в северо-западной Сирии. В последние дни они получили контроль над Алеппо, Хаммой и продвигаются в направлении Хомса. Если Хомс будет потерян, силы Башара Асада рискуют остаться разделенными: территории на побережье и в Дамаске окажутся в изоляции.

Двойной вызов для режима

Ранее режим Асада был вынужден сконцентрироваться на одном фронте, сосредоточенном в северо-западной части страны. Теперь, с открытием южного фронта, военным приходится распылять силы, что значительно усложняет удержание позиций. Способность режима удерживать стратегические города, такие как Хомс остается под большим вопросом.

Молниеносные атаки повстанцев и неспособность режима организовать эффективное сопротивление свидетельствуют о растущей уязвимости правительственных сил. Если повстанцы смогут сберечь темп, это может кардинально изменить расклад сил в сирийском конфликте.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Сирии все очень плохо для Путина.