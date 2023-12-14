В случае избрания президентом Трамп может снять санкции с союзника РФ: подробности

Дональд Трамп не исключает возможности разрешить Северной Корее сохранить свое ядерное оружие, при этом предложить режиму КНДР финансовые стимулы для прекращения производства новых бомб. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico", со ссылкой на трех человек, знакомых с мнением Трампа.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По их словам, кандидат в президенты США от Республиканской партии заинтересован в заключении соглашения с КНДР. Одна из идей Трампа якобы будет заключаться в том, чтобы побудить Северную Корею поставить на паузу свою ядерную программу и прекратить разработку нового ядерного оружия в обмен на освобождение от экономических санкций и другие формы помощи.

"Часть его мотивации ... состояла бы в том, чтобы не тратить время на то, что он считает бесполезными переговоры об оружии – и вместо этого сосредоточиться на более широкой задаче конкурировать с Китаем", — говорится в материале.

Отмечается, что вполне возможно, что Трамп все еще может рассматривать денуклеаризацию как долгосрочную цель, "но было бы отклонением от стандартной политики США заключить даже краткосрочное соглашение с Северной Кореей, в котором это прямо не указано".

Как говорится в материале, если Трамп смягчит свой подход, это может огорчить таких союзников, как Южная Корея и Япония, и нервировать членов его собственной партии, которые предпочитают более жесткий подход к Пхеньяну.

"Это также дало бы повод для обвинений бывшего президента в лицемерии, поскольку он постоянно критиковал администрацию Обамы за то, что она облегчила экономические проблемы Ирана в обмен на то, чтобы обратить вспять его продвижение к первому ядерному оружию. Трамп, как президент, вывел США из ядерной сделки с Ираном, заключенной в эпоху Барака Обамы", — отмечают журналисты.

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