В США 13 человек погибли в пламени: причиной пожара могло стать детские баловство

5 января в Филадельфии сгорел полностью трехэтажный дом. Пожарные, что потушили пламя, нашли на месте тела. Всего погибли тринадцать человек, среди них восемь детей. Об этом сообщает NBC News.

Место пожара в районе Фермаунт в Филадельфии, фото Monica Herndon / The Philadelphia Inquirer via AP

Как сообщили в пожарной службе Филадельфии, на ликвидацию пожара понадобилось около 50 минут. По данным правоохранительных органов, кроме погибших, два человека в тяжелом состоянии были госпитализированы. Один — в детскую больницу Филадельфии и один — в университетскую больницу Темпл.

В настоящее время идет следствие по факту гибели граждан в пожаре. Следователи выясняют, может ли быть причастен к пожару 5-летний ребенок, игравший с зажигалкой у новогодней елки.

Такая версия была включена в заявление об обыске, которое прокуратура подала в суд, чтобы получить ордер на проведение следственнных мероприятий на месте происшествия.

По словам Джейн Ро, пресс-секретаря офиса прокуратуры Филадельфии, пока ведомство лишь подало документы, которые позволили бы следователям получить доступ к месту происшествия. Расследование сейчас проводит Пожарная служба Филадельфии и федеральное агентство Министерства юстиции США.

Пока официально не установлена причина пожара. Следователи сообщили, что они выясняют, почему ни один из дымовых сигнализаторов с батарейным питанием в доме не работал. Следствие на данный момент установило, что пламя охватило кухню второго этажа и распространилось на третий этаж.

Как сообщал портал "Комментарии", восемь детей и четверо взрослых погибли при пожаре в США. Здание принадлежит Управлению жилищного строительства Филадельфии, финансируемому из федерального бюджета, четвертому по величине управлению жилищного хозяйства в Соединенных Штатах.

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