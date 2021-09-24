logo
Русский Українська

BTC/USD

42288.00

ETH/USD

2887.31

LTC/USD

148.35

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.55

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США В США акула напала на подростка, который ловил омаров
commentss НОВОСТИ Все новости

В США акула напала на подростка, который ловил омаров

Тупорылая акула напала на 15-летнего парня

сегодня, 16:41
Автор:

Денис Подставной

В Соединённых Штатах Америки акула напала на человека. Об этом сообщает издание Fox40.

В США акула напала на подростка, который ловил омаров

Акула напала на человека. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел неподалёку от американского города Майами, что в штате Флорида. Сообщается, что на 15-летнего юношу, который занимался ловлей омаров, напала тупорылая акула. 

По словам пострадавшего, сначала он не понял, что произошло. Парень подумал, что его ударило лодкой. Однако после того, как подросток выглянул на поверхность, он понял, что никаких лодок рядом с ним нет и уже после этого почувствовал боль от укуса. 

Потерпевшему удалось выбраться на берег после нападения хищника. Его доставили в медицинское учреждение. Медики рассказали, что пациент потерял почти 70% крови. 

Пострадавшего спасла быстрая реакция врачей в больнице. На данный момент жизни юноши ничего не угрожает и после лечения он сможет вернуться к нормальной жизни. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Херсоне собака породы алабай напала на маленькую девочку. Животное нанесло ребёнку серьезные травмы. Потерпевшая была госпитализирована. Отмечается, что ребёнок потерял много крови, ему провели операцию. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал, что в Великобритании домашняя собака покусала девятилетнего мальчика. В этот момент он находился со своей матерью и её подругой в парке. Последняя арендовала вагончик и привязала к нему своего пса. В какой-то момент взрослые оставили ребёнка наедине с собакой. Животное набросилось на свою жертву. Пострадавший получил травмы головы и шеи. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://fox40.com/news/national-and-world-news/i-thought-i-got-hit-by-the-boat-teen-survives-encounter-with-shark/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ