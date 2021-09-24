В США акула напала на подростка, который ловил омаров

В Соединённых Штатах Америки акула напала на человека. Об этом сообщает издание Fox40.

Акула напала на человека. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел неподалёку от американского города Майами, что в штате Флорида. Сообщается, что на 15-летнего юношу, который занимался ловлей омаров, напала тупорылая акула.

По словам пострадавшего, сначала он не понял, что произошло. Парень подумал, что его ударило лодкой. Однако после того, как подросток выглянул на поверхность, он понял, что никаких лодок рядом с ним нет и уже после этого почувствовал боль от укуса.

Потерпевшему удалось выбраться на берег после нападения хищника. Его доставили в медицинское учреждение. Медики рассказали, что пациент потерял почти 70% крови.

Пострадавшего спасла быстрая реакция врачей в больнице. На данный момент жизни юноши ничего не угрожает и после лечения он сможет вернуться к нормальной жизни.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Херсоне собака породы алабай напала на маленькую девочку. Животное нанесло ребёнку серьезные травмы. Потерпевшая была госпитализирована. Отмечается, что ребёнок потерял много крови, ему провели операцию. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал, что в Великобритании домашняя собака покусала девятилетнего мальчика. В этот момент он находился со своей матерью и её подругой в парке. Последняя арендовала вагончик и привязала к нему своего пса. В какой-то момент взрослые оставили ребёнка наедине с собакой. Животное набросилось на свою жертву. Пострадавший получил травмы головы и шеи. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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