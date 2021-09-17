В Великобритании домашняя собака растерзала ребёнка

В Великобритании собака убила ребёнка. Об этом сообщает издание ТСН.

Иллюстрация: pixabay.com

Как стало известно, инцидент произошел в британском городе Плимут. Сообщается, что девятилетний мальчик находился в парке развлечений вместе со своей матерью и её подругой. Последняя арендовала там вагончик и привязала к нему свою собаку.

В вечер трагедии все взрослые вышли с вагончика и мальчик остался один с собакой. В этот момент 45-килограмовый пес породы американский стаффордширский терьер напал на ребёнка. В результате происшествия пострадавший получил травмы головы и шеи.

Мать потерпевшего несколько раз ходила к мальчику и узнала о нападении, когда услышала крик доносящийся из вагончика. Войдя внутрь она обнаружила кровь на полу кухни.

На место инцидента прибыли медики, которые пытались спасти ребёнка. От полученных травм потерпевший скончался.

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