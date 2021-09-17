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В Великобритании домашняя собака растерзала ребёнка

Мальчик остался наедине с американским стаффордширским терьером

сегодня, 13:54
Автор:

Денис Подставной

В Великобритании собака убила ребёнка. Об этом сообщает издание ТСН.

В Великобритании домашняя собака растерзала ребёнка

Иллюстрация: pixabay.com

Как стало известно, инцидент произошел в британском городе Плимут. Сообщается, что девятилетний мальчик находился в парке развлечений вместе со своей матерью и её подругой. Последняя арендовала там вагончик и привязала к нему свою собаку. 

В вечер трагедии все взрослые вышли с вагончика и мальчик остался один с собакой. В этот момент 45-килограмовый пес породы американский стаффордширский терьер напал на ребёнка. В результате происшествия пострадавший получил травмы головы и шеи. 

Мать потерпевшего несколько раз ходила к мальчику и узнала о нападении, когда услышала крик доносящийся из вагончика. Войдя внутрь она обнаружила кровь на полу кухни. 

На место инцидента прибыли медики, которые пытались спасти ребёнка. От полученных травм потерпевший скончался. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в американском городе Слайдели, что в штате Луизиана аллигатор напал на человека. Хищник оторвал руку своей жертве. Пенсионерка пошла звать на помощь, а в это время пострадавший остался один. Когда американка вернулась на место событий, то обнаружила, что её муж пропал. Спустя несколько недель человеческие останки были найдены в желудке у аллигатора, который попал в ловушку. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Днепропетровской области домашняя собака напала на подростка посреди улицы. Животное повалило девушку на землю и вцепилось в лицо. Пострадавшую доставили в больницу, где провели операцию. В будущем девушке может понадобиться пластическая операция. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/v-britanskom-parke-razvlecheniy-45-kilogrammovyy-terer-do-smerti-zagryz-9-letnego-malchika-sobaku-privela-podruga-semi-1869049.html
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