В США арестуют самолеты российского олигарха: что решил суд

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6 июня суд в Соединенных штатах выдал ордера на арест двух дорогостоящих самолетов, принадлежащих российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. На олигарха наложили санкции Великобритания и ЕС из-за его связей с руководством страны-агрессора. Об этом сообщает Nation Thailand.



Федеральный судья в Манхэттене выдал ордера на том основании, что последние рейсы самолетов Абрамовича нарушили экспортный контроль США, введенный после вторжения россии в Украину в феврале. Министерство торговли США выдвинуло против Абрамовича соответствующие административные обвинения.

Речь идет о Boeing 787 Dreamliner стоимостью 350 миллионов долларов и Gulfstream G650 ER. В настоящее время самолеты не находятся под арестом, в Минюсте не комментируют известно ли им местонахождение воздушных судов. Сообщается, что Абрамович владеет двумя самолетами через ряд фиктивных компаний, зарегистрированных на Кипре, в Джерси и на Британских Виргинских островах. Такое заявление сделали американские прокуроры.

В феврале 2022 года он провел реорганизацию, чтобы назначить своих детей бенефициарами траста, которому принадлежат оба самолета. Однако фактически он владеет самолетами, которые летали в Москву.

Представители министерства торговли США заявили, что Gulfstream совершил рейс из Стамбула в Москву 12 марта, на следующий день отправился в Тель-Авив. А также совершал рейс из Стамбула в Москву 15 марта. Boeing совершил рейс из Дубая в Москву 4 марта.

Но учитывая, что самолеты Абрамовича были изготовлены в США, и на них были совершены перелеты в россию после введения в действие ограничений, олигарх должен был взять лицензию от компании Commerce для осуществления рейсов, чего он не сделал. Теперь прокуроры требуют оштрафовать Абрамовича на сумму до 328 121 долларов за нелицензированный полет или почти на 1 миллион долларов за три рейса.

Приземлением самолетов россиян, нарушавших экспортный контроль, занималась компания Commerce, всего зафиксировано нарушение контроля 99 воздушными судами, в том числе и самолетами олигарха.

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