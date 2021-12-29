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В США автомобили KIA и Hyundai начали самовозгораться: известно о 161 пожаре

В США началось расследование - проверяют 3 миллиона автомобилей

сегодня, 12:47
Автор:

Людмила Слободенюк
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Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщает о начале расследования в случаях самовозгорания автомобилей компаний KIA и Hyundai. В настоящее время зафиксирован 161 случай. Специалисты подозревают, что в автомобиле отказывает двигатель. В настоящее время они начали проверку трех миллионов автомобилей. Об этом сообщает Autoblog.

В США автомобили KIA и Hyundai начали самовозгораться: известно о 161 пожаре

KIA и Hyundai начали самовозгораться. Фото из открытых источников

"Пожар автомобиля связан с двигателями Theta II GDI, Theta II MPI, Theta II MPI, Nu GDI и Gamma GDI корейских автопроизводителей. Охваченные модели включают Hyundai Sonata, Santa Fe и Elantra, а также Kia Sorento, Rio, Optima и Soul. Охвачены модельные годы с 2011 по 2016 год," -  сообщают в NHTSA.

Агентство сообщает, что три человека, ставшие свидетелями самовозгорания автомобилей, сообщили о травмах глаз и ожогах. Представители компании Hyundai уже заявили, что продолжают сотрудничать с NHTSA по возгоранию двигателей, они откликивают автомобили, имеющие подозрения. В KIA, в свою очередь, пока не дают подробных комментариев по этой ситуации.

"Hyundai предприняла многочисленные активные действия для решения проблем с двигателем, включая проведение нескольких отзывов, запуск новой технологии мониторинга двигателя, предоставление расширенных гарантий и улучшение реакции нашего обслуживания клиентов", – говорится в заявлении компании.
Напомним, в прошлом году эти две южнокорейские компании согласились на штраф в 210 млн долларов после того, как они не своевременно отозвали 1,6 млн авто, имевших проблемы с силовыми установками.

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Источник: https://www.autoblog.com/2021/12/28/hyundai-kia-engine-fires-failures-nhtsa-investigation-recalls/
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