В США автомобили KIA и Hyundai начали самовозгораться: известно о 161 пожаре

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Людмила Слободенюк
Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщает о начале расследования в случаях самовозгорания автомобилей компаний KIA и Hyundai. В настоящее время зафиксирован 161 случай. Специалисты подозревают, что в автомобиле отказывает двигатель. В настоящее время они начали проверку трех миллионов автомобилей. Об этом сообщает Autoblog.
KIA и Hyundai начали самовозгораться. Фото из открытых источников
Агентство сообщает, что три человека, ставшие свидетелями самовозгорания автомобилей, сообщили о травмах глаз и ожогах. Представители компании Hyundai уже заявили, что продолжают сотрудничать с NHTSA по возгоранию двигателей, они откликивают автомобили, имеющие подозрения. В KIA, в свою очередь, пока не дают подробных комментариев по этой ситуации.
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