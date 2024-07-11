В США бестолково оправдались за запрет бить вглубь России: что заявили

Белый дом считает нереалистичными удары ВСУ по территории России с помощью американского оружия в ответ на террористические атаки ВС РФ по Украине. В частности, старший директор по Европе в Совете по нацбезопасности США Майкл Карпентер объяснил, что это не изменит ситуацию на поле боя.

Майкл Карпентер

В интервью "Голосу Америки" Карпентер аргументировал это большими размерами России.

" Не вдаваясь в оперативные подробности, что я могу сказать, это не реалистично изменить политику, чтобы Украина, по сути, могла использовать предоставленное США оружие для ударов по аэродромам в России, потому что тогда это, по сути, охватит всю Российскую Федерацию, – сказал Карпантер.

При этом он добавил, что Россия является огромной страной и дополнительные 100 километров действительно не изменят ситуацию.

По мнению Карпентера, дальнобойное оружие США лучше использовать только по оккупированным территориям, в частности по Крыму. Он также отметил, что не предусматривает изменения политики Белого дома по этому вопросу.

"Россия — огромная страна. Некоторые из этих бомбардировщиков запускаются с очень дальних расстояний от Украины. Мы никогда не сможем полностью разобраться всем аэродромам в России, если не охватывать всю Россию", — пояснил представитель Белого дома.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после кровавого удара РФ по Украине 8 июля, когда одна из российских ракет прилетела в детскую больницу "Отматдет", было ожидание, что Штаты теперь позволят бить своим оружием вглубь российских территорий. Однако ожидания не оправдались, в Белом доме заявили, что Штаты не будут менять свою позицию.

По мнению экспертов, в США ситуацию с атакой на "Охматдет" проинтерпретировали как ничего не меняющий рядовой эпизод войны. Поэтому и позиция о применении оружия прежняя – можно бить только в ближней зоне.



