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В США был задержан бывший агент ФБР. Обвинен в работе на российского олигарха

Мужчина получал платежи из российского банка, а также должен помочь избежать санкций другу Путина.

сегодня, 21:05
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Автор:

Slava Kot

Бывший агент ФБР Чарльз Макгонигал был обвинен и арестован в подозрении на работу российского олигарха Олега Дерипаску. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NY Post .

В США был задержан бывший агент ФБР. Обвинен в работе на российского олигарха

Бывший агент ФБР Чарльз Макгонигал. Фото из открытых источников

23 января в Нью-Йорке арестовали бывшего агента ФБР Чарльза Макгонигала вместе с Сергеем Шестаквым – судебным переводчиком. Оба работали на российском олигархе Олеге Дерписке. Спецагента Федерального бюро расследований обвиняют в возможном отмывании денег, нарушении санкций, наложенных США и помощи россиянину Олегу Дерписке избежать наказания.

"Они оба раньше работали с Дерипаской, чтобы попытаться снять с него санкции", — заявил прокурор США Дэмиан Уильямс.

Обвинения для 54-летнего бывшего агента ФБР представлены на 21 странице соответствующего отчета. Там объясняется, что Макгонигал получил информацию о том, что российский олигарх вскоре попадет под санкции и ею воспользовался. Чарльз МакГонигал в 2016 году расследовал обвинения против Трампа за его связи с Россией, а в 2018 году спецагент ушел с государственной службы.

"После того как Макгонигал покинул ФБР, он и Шестаков работали от имени Дерипаски в тщетной попытке снять эти санкции", — говорится в судебном документе.

В отчете также указывается, что бывший спецагент получил 51 280 долларов из российского банка 13 августа 2021 года, а также ежемесячные выплаты по 41 790 долларов от начала начислений первого платежа до 18 ноября 2021 года. В общей сложности Чарльза Макгонигала обвиняют по четырем пунктам и бывшему агенту ФБР грозит 80 лет заключения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США советуют Украине не начинать полномасштабное наступление на востоке.

Также "Комментарии" писали о борьбе США с невидимым оружием диктаторов, в том числе и Путина.



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Источник: https://nypost.com/2023/01/23/ex-fbi-official-busted-by-feds-for-helping-russian-oligarch-evade-sanctions/
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