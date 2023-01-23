В США был задержан бывший агент ФБР. Обвинен в работе на российского олигарха

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Бывший агент ФБР Чарльз Макгонигал был обвинен и арестован в подозрении на работу российского олигарха Олега Дерипаску. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NY Post .
Бывший агент ФБР Чарльз Макгонигал. Фото из открытых источников
23 января в Нью-Йорке арестовали бывшего агента ФБР Чарльза Макгонигала вместе с Сергеем Шестаквым – судебным переводчиком. Оба работали на российском олигархе Олеге Дерписке. Спецагента Федерального бюро расследований обвиняют в возможном отмывании денег, нарушении санкций, наложенных США и помощи россиянину Олегу Дерписке избежать наказания.
Обвинения для 54-летнего бывшего агента ФБР представлены на 21 странице соответствующего отчета. Там объясняется, что Макгонигал получил информацию о том, что российский олигарх вскоре попадет под санкции и ею воспользовался. Чарльз МакГонигал в 2016 году расследовал обвинения против Трампа за его связи с Россией, а в 2018 году спецагент ушел с государственной службы.
В отчете также указывается, что бывший спецагент получил 51 280 долларов из российского банка 13 августа 2021 года, а также ежемесячные выплаты по 41 790 долларов от начала начислений первого платежа до 18 ноября 2021 года. В общей сложности Чарльза Макгонигала обвиняют по четырем пунктам и бывшему агенту ФБР грозит 80 лет заключения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США советуют Украине не начинать полномасштабное наступление на востоке.
Также "Комментарии" писали о борьбе США с невидимым оружием диктаторов, в том числе и Путина.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости