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Главная Новости Мир США В США бывшего офицера признали виновным в убийстве Джорджа Флойда
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В США бывшего офицера признали виновным в убийстве Джорджа Флойда

После 10-часового обсуждения в течение двух дней после судебного разбирательства, длившегося три недели, присяжные признали Човина виновным

сегодня, 00:35
Автор:

Ольга Чародий

Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Човин был признан виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает The New York Times

В США бывшего офицера признали виновным в убийстве Джорджа Флойда

Джордж Флойд (фото из открытых источников)

После 10-часового обсуждения в течение двух дней после судебного разбирательства, длившегося три недели, присяжные признали Човина виновным в убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве Флойда.

Напомним, адвокат Эрик Нельсон представил в суде кадры, снятые нагрудной камерой одного из полицейских, и ролик случайной прохожей. По словам правозащитника, другой ракурс заставляет поставить под сомнение одну из ключевых деталей смерти Джорджа Флойда. Нельсон заявил, что обвиняемый офицер прижал коленом лопатку мужчины, а не шею. Отметим, что результатов судмедэкспертизы показал, что причиной смерти Флойда стала гипоксия.

Как сообщали ранее, Шевченковский районный суд Киева вынес приговор по делу об убийстве известной киевской стилистки, владелицы салона красоты Екатерины Положай, совершенное в ноябре 2015 года. Тело 37-летней женщины со следами насильственной смерти было обнаружено 19 ноября 2015 года в Шевченковском районе столицы в ее собственном салоне. Следствие установило, что бывший муж потерпевшей на почве неприязненных отношений тщательно спланировал и организовал ее убийство, точно зная распорядок дня Екатерины и маршруты ее передвижения по городу.  Ее бывшего мужа признали виновным в преступлении и приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Мужчину признали виновным по п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч. 1 ст. 185 (тайное похищение чужого имущества) УК Украины.







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Источник: https://www.nytimes.com/2021/04/20/us/chauvin-guilty-murder-george-floyd.html
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