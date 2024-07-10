Заместитель пресс-секретаря Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что сбивание Польшей российских ракет над территорией Украины может дать президенту России Владимиру Путину основания утверждать, что войну спровоцировало НАТО, сообщает Polskie Radio.

Джон Кирби

Кирби подчеркнул, что нынешняя эскалация войны не полезна ни для Киева, ни для Варшавы.

"Никто не хочет эскалации этой войны. Мы хотим искать способы сделать Украину эффективной, но мы не хотим эскалации. Это не было бы хорошо для украинцев, это не было бы хорошо для поляков, это не было бы хорошо ни для кого", — заявил Кирби.

Кирби также отметил, что граждане США не желают войны с Россией, и Америка не нацелена на эскалацию конфликта.

По его словам, польское правительство должно самостоятельно установить свои процедуры самообороны и официально объявить о них.

"Мы не хотим давать Путину аргументы, что война была спровоцирована НАТО, что это война между Россией и Западом или Россией и Соединенными Штатами", – отметил Кирби.

Он отметил, что оценка того, было ли конкретное сбивание самолета эскалацией или самообороной, зависит от конкретных обстоятельств.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина и Польша подписали соглашение о безопасности, в котором есть много интересных пунктов, в частности, документ предусматривает , что польское ПВО может перехватывать ракеты и дроны в воздушном пространстве Украины, выпущенных в направлении Польши. Однако в договоре примечание, что детальный алгоритм будет разработан после консультации поляков со странами НАТО.

Впрочем, как считает Виктор Таран, этот тезис не более чем "дипломатический реверанс" — политическое решение принято.



