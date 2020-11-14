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В США готовится крупнейший митинг в истории: люди едут со всей страны в Вашингтон (обновляется)

Предполагается, что марш соберет тысячи сторонников Трампа на площади Свободы в Вашингтоне, чтобы выразить протест против фальсификаций на выборах

сегодня, 17:25
Автор:

Татьяна Лозовенко

Пока Дональд Трамп борется против провозглашенной победы Джо Байдена на выборах, тысячи сторонников действующего президента собираются в Вашингтоне. В Сети появляются сотни видео под хетшегом #MillionMAGAMarch, где люди призывают восстать против Джо Байдена. На многих видеозаписях видны авто, украшенные флагами Трампа. 

В США готовится крупнейший митинг в истории: люди едут со всей страны в Вашингтон (обновляется)

Фото: localDWM

Предполагается, что марш соберет тысячи сторонников Трампа на площади Свободы в Вашингтоне, чтобы выразить протест против фильсификаций на выборах. Журналист Хешмат Алави снял колонну пикапов, направляющихся в Вашингтон. На видео видно, что движение транспорта остановлено, а пикапы, украшенные флагами США и транспарантами "Сделаем Америку снова великой", медленно приближаются к столице.

Вчера на видео запечатлели колонну дальнобойщиков, которые направлялись на митинг в Вашингтон. В пятницу в Лос-Анджелесе кандидат в Конгресс от республиканцев Эррол Уэббер сфотографировался с толпой калифорнийских сторонников Трампа, которые летели пятичасовым рейсом, чтобы присоединиться к протесту.

К 17:30 (GMT+2) стало известно, что Трамп присоединился к митингу. В Сети появилось видео, где его автомобиль проезжает сквозь колонну протестующих. Информацию подтвердил телеканал RightSide, который ведет прямой эфир с места событий.

Ранее "Комментарии" сообщали, что вчера, 13 ноября, прогремел взрыв в больнице для ветеранов в штате Коннектикут. Журналист на месте событий сообщает о двух погибших. К расследованию подключили ФБР. 






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