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Взрыв в больнице в США: 2 погибли (фото)

Журналист на месте событий сообщает о двух погибших

сегодня, 18:20
Автор:

Татьяна Лозовенко

Взрыв в больнице в США: 2 погибли (фото)

Фото: @marissaalter

Сегодня, 13 ноября, прогремел взрыв в больнице для ветеранов в штате Коннектикут. Журналист на месте событий сообщает о двух погибших. К расследованию подключили ФБР.

По словам полиции, несколько часов назад в больнице VR в Вест-Хейвене произошел "инцидент, который классифицировали как взрыв". Об этом сообщил старший помощник государственного уполномоченного по общественной безопасности Джеймса Ровелла в комментарии Associated Press. По данным телеканала WTNH, из здания поднимается дым.

Взрыв в больнице в США: 2 погибли (фото) - фото 2

Полиция штата заявила, что направила трех детективов из отдела по расследованию пожаров и взрывов. Подробности инцидента не сообщаются. Чарли Грэди, представитель ФБР в Нью-Хейвене, заявил, что расследование ведет полиция штата.

"ФБР будет помогать полиции штата Коннектикут по мере необходимости", — сказал он.

На месте событий находится журналист News 12CT, которая заявляет о двух погибших. 

Ранее "Комментарии" писали, что вчера, 12 ноября, в городе Биль в Швейцарии неизвестные устроили стрельбу. По словам очевидцев, прозвучало 5 выстрелов и двое людей упали на землю. На данный момент полиция не считает инцидент террористическим актом. Одного из нападавших подозревают в убийстве. 



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Источник: https://apnews.com/article/us-news-connecticut-fires-veterans-veterans-affairs-75a95285d7af5367edf87d8f20e5ca74
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