Взрыв в больнице в США: 2 погибли (фото)

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Татьяна Лозовенко
Фото: @marissaalter
Сегодня, 13 ноября, прогремел взрыв в больнице для ветеранов в штате Коннектикут. Журналист на месте событий сообщает о двух погибших. К расследованию подключили ФБР.
По словам полиции, несколько часов назад в больнице VR в Вест-Хейвене произошел "инцидент, который классифицировали как взрыв". Об этом сообщил старший помощник государственного уполномоченного по общественной безопасности Джеймса Ровелла в комментарии Associated Press. По данным телеканала WTNH, из здания поднимается дым.
Полиция штата заявила, что направила трех детективов из отдела по расследованию пожаров и взрывов. Подробности инцидента не сообщаются. Чарли Грэди, представитель ФБР в Нью-Хейвене, заявил, что расследование ведет полиция штата.
На месте событий находится журналист News 12CT, которая заявляет о двух погибших.
Ранее "Комментарии" писали, что вчера, 12 ноября, в городе Биль в Швейцарии неизвестные устроили стрельбу. По словам очевидцев, прозвучало 5 выстрелов и двое людей упали на землю. На данный момент полиция не считает инцидент террористическим актом. Одного из нападавших подозревают в убийстве.
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