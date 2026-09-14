В США готовится развязка: что может очень сильно ударить по России

Предстоящие выборы в Конгресс США могут серьезно повлиять на дальнейшую санкционную политику Вашингтона в отношении России. Если демократы смогут усилить свои позиции, это способно открыть дорогу к принятию масштабного пакета ограничений, ранее продвигаемого сенатором Линдси Грэмом. Об этом заявил сенатор Том Тиллис во время брифинга для журналистов в Киеве.

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос о возможных изменениях американской политики после выборов, он предложил ориентироваться на результаты голосований по санкционным инициативам в Сенате.

По словам Тиллиса, за соответствующий законопроект ранее высказались 86 сенаторов. Политик считает такой результат показательным: если инициатива получает около 80 голосов в верхней палате Конгресса, это свидетельствует о широкой двухпартийной поддержке.

"Это хороший ориентир для поддержки в Сенате США", — отметил Тиллис, добавив, что подобная позиция, по его мнению, способна сохраниться даже при незначительном изменении состава палаты после выборов.

Сенатор также дал понять, что аналогичная ситуация может сложиться и в Палате представителей. Если голосование там завершится убедительным результатом, это станет сигналом, что американский Конгресс по-прежнему готов поддерживать жесткие меры против России.

При этом Тиллис связал позицию конгрессменов с настроениями американских избирателей. По его словам, законодатели в большинстве случаев стараются отражать взгляды своих избирателей, поскольку в противном случае рискуют потерять свои места.

Таким образом, ноябрьские выборы могут стать важным тестом для санкционной политики Вашингтона. Вопрос теперь не только в том, кто получит большинство, но и в том, сохранится ли в Конгрессе широкая поддержка новых ограничений против Москвы.

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